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Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yıldırım, sanatçı İrem Derici'yle buluştu

21.07.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yıldırım, sanatçı İrem Derici'yle buluştu

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yıldırım, sanatçı İrem Derici'yle buluştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na (WMX) Türkiye'den katılacak kadın sporcu Irmak Yıldırım, Türkiye MotoFest'te konser verecek sanatçı İrem Derici'yle Afyonkarahisar'da bir araya geldi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde antrenman yapan Yıldırım ile konser için Afyonkarahisar'da bulunan Derici, kentteki bir termal otelin önünde karşılaştı.

Derici'ye çiçek takdim eden Yıldırım, burada gazetecilere, 5 yaşından beri motosiklet kullandığını eylül ayında WMX'te yarışacağını söyledi.

Katılacağı yarışta Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını dile getiren Yıldırım, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Türkiye MotoFest'te konser verecek Derici de büyük bir festival için kendisine teklif yapıldığında havalara uçtuğunu vurguladı.

Bugün Irmak Yıldırım ile de tanışacağının söylenmesi üzerine heyecanlandığını aktaran Derici, şöyle konuştu:

"Irmak Yıldırım, Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi temsil edecek genç ve zeki bir kadın. Ben 34 yaşındayım ve bisiklete bile binmeyi bilmiyorum. Motokros yarışları, hayranlıkla izlediğim bir spor. Bizi temsil edeceği günlerde Irmak'a dua edeceğiz. Desteğimizi asla eksik etmeyeceğiz. Bakalım ben de Türkiye MotoFest'te sahnede neler yapacağım artık. Irmak'ın 5 yaşında motor kullanmaya başladığını duyduğumda ben de kendime 'İrem biraz geciktin galiba' dedim. Irmak da en azından bana bisiklete binmeyi öğretir. Bunu da çok isterim."

Tanışmanın ardından Derici ile Yıldırım, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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