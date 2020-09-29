"Dünya Kalp Günü"nde kalp sağlığı için öneriler

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Karagöz, sağlıklı beslenme adına işlenmemiş tahıllar, baklagiller, az yağlı süt ile deniz ürünleri, fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişlerin tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Karagöz, "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bugünün temel amacının tüm dünyada en çok ölüm nedeni olan kalp damar hastalıkları ve inmenin önlenebilmesi için yaşam tarzı düzenlemeleri konusunda toplumu bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Türkiye'de her yıl 300 bin kalp krizi ve bunun sonucunda da 125 bin ölüm meydana geldiğine işaret eden Karagöz, kalp damar hastalıklarının yaşam tarzı, özellikle sigara kullanımı, sağlıksız yeme alışkanlıkları, fiziksel hareketsizlik ve psikososyal stres ile kuvvetli bir ilişki gösterdiğini aktardı.

Karagöz, Dünya Sağlık Örgütü'nün, uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçten fazlasının önlenebileceğini bildirdiğini belirterek kalp damar hastalıkları ve inmeyi önlemek veya geciktirmek ve bu hastalığa yol açan nedenleri ortadan kaldırmanın, çocukluktan itibaren başlayan sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve kalp dostu beslenmeyle mümkün olduğunu ifade etti.