YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Dünya kanser günü

Dünya kanser günü

04.02.2021 17:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünya kanser günü

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Kliniği tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında mini bir müzik dinletisi düzenlendi.Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Kliniği tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında mini bir müzik dinletisi düzenlendi.
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım müzik dinletisi öncesi yaptığı konuşmada, Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikte hastalarla bir arada olmaktan mutluluk duydukların ı söyledi.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Yıldırım, “SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğimizin açılmasına destek olan Konukoğlu Ailesine, SANKO Holding, üniversite ve hastane yöneticilerimize teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza süreçte birlikte olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak bu mücadelede başarılar diliyorum” dedi.
Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen müzik dinletisiyle moral bulan hastalara, Prof. Dr. Yıldırım tarafından karanfil takdim edildi.
4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında hastane yönetimi, personeli ile hasta ve hasta yakınlarına günün anlamını sembolize eden kurdeleler dağıtılarak, Kemoterapi Ünitesi balonlarla süslendi.

Dünya kanser günü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
12:49
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu

Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu

Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar

Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar

Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı

Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı

Şahinbey Türkiye’nin 57 ilinden büyük

Şahinbey Türkiye’nin 57 ilinden büyük

HKÜ, video konferans ile Prof. Dr. Civelek’i ağırladı

HKÜ, video konferans ile Prof. Dr. Civelek’i ağırladı

Gaziantep'te belediye personelleri, kanser hastalarına destek için mor maskeyle mesai yaptı

Gaziantep'te belediye personelleri, kanser hastalarına destek için mor maskeyle mesai yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.