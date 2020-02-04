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’Dünya Kanser Günü’nde vatandaşları bilgilendirdiler

ORDU HABERLERİ  | 04.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Toplum Sağlığı Merkezi bir alışveriş merkezinde stant kurarak vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttılar.Fatsa Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr.

’Dünya Kanser Günü’nde vatandaşları bilgilendirdiler

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Toplum Sağlığı Merkezi bir alışveriş merkezinde stant kurarak vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttılar.
Fatsa Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Işıl Aralan, "Kanser, dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olan kanser, toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açmıştır” dedi.
Aralan, “Bireysel ve toplumsal açıdan bakıldığında son derece önemli bir sağlık sorunu olan kanser ve kanser konusunda yapılabilecekleri geliştirmek ve gündemde tutmak amacıyla 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak kabul edilmiştir. Kanserin iyileştirilir bir hastalık olduğunu ve iyileşmenin erken teşhis ile doğru orantılı olduğunu unutmamalıyız. Kanser yapıcı etkileri bilinen maddelerden korunmak, kanserden korunmada en önemli faktördür. Tütün ve tütün ürünleri ve alkol alımından kaçınmak, güneşte uzun süre kalmamak, şişmanlığın önlenmesi (şişman kişilerde kanser riski 2 kat fazladır), yağ alımının azaltılması, meyve, sebze gibi posalı ve bol lifli besinlerin yenilmesi, A ve C vitamininden zengin besinlerin yenilmesi kanserden korunmada önemli faktörlerdir. Hiçbir rahatsızlık duyulmasa bile yılda bir kez mutlaka genel sağlık kontrolünden geçilmesi gerekmektedir. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yaptırılacak kanser taramalarıyla (muayene ve tetkiklerle) meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserleri erken dönemde teşhis edilmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması rahim ağzından alınan HPV/smear testi ile yapılır. 30-65 yaş kadınlar tarama kapsamına girmekte olup, 30-65 yaş arası her kadının 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması yaptırması gerekmektedir. Bağırsak kanseri taraması gaitada gizli kan testi ile yapılmaktadır. 50-70 yaş arası kadın ve erkek nüfus tarama kapsamına girmekte olup, 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ile bağırsak kanseri taramasını yaptırması gerekmektedir. Meme kanseri taraması mamografi çekilerek yapılır. 40-69 yaş arası bayanları kapsamakta olup, 40-69 yaş arası bayanların 2 yılda bir mamografi filmi çektirerek meme kanseri taramasını yaptırması gerekmektedir. Vatandaşlarımızı taramalarını ücretsiz yaptırmak üzere KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerine bekliyoruz” diye konuştu.

’Dünya Kanser Günü’nde vatandaşları bilgilendirdiler

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