YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Bakan Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir meselesini gündeme getirmesinden memnun

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Bakan Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir meselesini gündeme getirmesinden memnun

22.02.2021 20:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Bakan Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir meselesini gündeme getirmesinden memnun

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Gulam Nabi Fai, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir konusunu gündeme getirmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Fai, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu'nda Cammu Keşmir meselesini dile getirerek "Sorunun barışçıl yollarla, ilgili BM kararları ve Cammu Keşmir halkının meşru beklentileri temelinde çözülmesini diliyoruz." ifadelerini kullandığını anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Cammu Keşmir meselesini, tüm dünyanın gözü önünde gündeme getirdiğini vurgulayan Fai, bu gelişmenin, Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin sadece Cammu Keşmir'de değil, Güney Asya bölgesinde de barış ve güvenlik adına Keşmir anlaşmazlığını çözmek için ilgili tarafları bir araya getirmeye yardımcı olmak üzere dünyanın olaya bakışını hassaslaştırmaya yönelik tutarlı politikası olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu'nun "Cammu Keşmir'deki mevcut kısıtlamaları hafifletmesi için Hindistan hükümetine çağrımızı yineliyoruz. Sorunun barışçıl yollarla, ilgili BM kararları ve Cammu Keşmir halkının meşru beklentileri temelinde çözülmesini diliyoruz." sözlerinden ötürü Cammu Keşmir halkının duyduğu memnuniyeti ifade eden Fai, "Sayın Çavuşoğlu'nun açıklaması, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cammu Keşmir'deki durumla ilgili soruya verdiği resmi açıklamalarla aynı doğrultuda ve tutarlıdır." diye konuştu.

Fai ayrıca BM sözcüsünün de konuya ilişkin 8 Ağustos 2019'da "BM'nin bu bölgedeki konumu BM şartı ve geçerli Güvenlik Konseyi kararlarına tabidir." dediğini hatırlattı.

Bir başka münasebetle geçmişte Genel Sekreter Guterres'e, Cammu Keşmir'de kötüleşen durumun sorulduğunu ve Guterres'in "Durumun farkındayız. Son 10 günde neler yaşandığını ve konuyu yakından takip ediyoruz. Her iki tarafı (Hindistan ve Pakistan) sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için teşvik ediyoruz." dediğini anımsatan Fai, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter'in ofisinin anlaşmazlıkta ara buluculuk yapacağı mantrasını sadece Hindistan ve Pakistan kabul ederse gerçekleştireceğini tekrar etmesi hayal kırıklığı yarattı. Tahmin edilebileceği gibi, Hindistan hükümeti pek çok kez farklı şekillerde Genel Sekreter'e kendi işine bakmasını ve anlaşmazlığa müdahale etmemesini iletti. Genel Sekreter'in yanıt olarak Hindistan'ın 'hayır' cevabını kabul etmesine hayret ediyoruz. Dünya güçlerinin, Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden Cammu Keşmir meselesinin ana kemiği olan nükleer çatışmaya çözüm bulmasının zamanı geldi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
13:07
İkindi
16:09
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Evren Eczanesi
Cankaya
Fazilet Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Yeni Çağlar Eczanesi
Cankaya
Yeni Gülcem Eczanesi
Cankaya
Hayat Eczanesi
Akyurt
Doğa Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri "staj onayı" dolandırıcılığına karşı uyardı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri "staj onayı" dolandırıcılığına karşı uyardı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.