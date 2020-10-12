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Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi

MERSİN HABERLERİ  | 12.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nde çocukları Etkinlik ve Sanat Merkezinde buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nde çocukları Etkinlik ve Sanat Merkezinde buluşturdu. Etkinliklerde çocuk felsefesinden masal atölyesine, çocuk hakları atölyesinden zumbaya kadar birçok aktivite gerçekleştiren çocuklar, kahkaha yogasıyla sahili kahkahalarla doldurdu. Çocuklar, etkinlik boyunca hem eğlendi hem öğrendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl tüm dünyada 11 Ekim’de kutlanan Dünya Kız Çocukları Gününe özel bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisinde yer alan Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde gün boyu devam etti.

Çocuklar, atölyelerle hem eğlendi hem öğrendi
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak drama eğitmeni, çocuk felsefesi ile çocuklara neden, nasıl soruları çerçevesinde dostluk, iyilik, kötülük, adalet, eşitlik kavramlarını anlattı. “Okusun da Büyüsün” etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri, çocuklara Marie Curie, Sabiha Gökçen, Semiha Es, Nene Hatun, Safiye Ali gibi geçmişe ve geleceğe yön veren önemli kadınları canlandırarak anlattı. Ardından çocuklar Masal Atölyesi ile futbolcu olmak isteyen bir kız çocuğunun verdiği mücadele ve başarısını ilgiyle dinledi. Çocuk hakları atölyesinde ise avukat eşliğinde çocuk haklarının anlatıldığı bir tahmin oyunu oynandı.

“Kahkaha yogası benzersiz bir egzersiz”
Kahkaha yogası eğitmeni eşliğinde çocuklar için bir ders de gerçekleştirildi. Sahil, eğitmenin yaptıklarını tekrarlayan çocukların kahkahalarıyla çınladı. Büyükşehir Belediyesi gönüllüsü yoga eğitmeni İlayda Buzdoğan, “Kahkaha yogası, koşulsuz kahkaha ile yogadaki nefes tekniklerinin birleştiği benzersiz bir egzersiz. Günümüzde stres baş düşmanımız. Kahkaha yogası strese karşı birebir diyebilirim. Aynı zamanda bağışıklık güçlendirici. Çocuklarda bastırılmış duyguların dışarı atılmasını sağlıyor. Aynı zamanda mutlu olmamızı sağlıyor” dedi.

“Tüm aileleri çocukları ile birlikte burada ağırlamaktan mutluluk duyarız”
Etkinlik ve Sanat Merkezi Yöneticisi Alev Karimi ise Dünya Kız Çocukları Gününe özel birçok etkinlikle çocukları ve aileleri ağırladıklarını söyledi. Karimi, “Çocuklarımız tüm etkinliklerimizden ücretsiz olarak faydalanabilir. Ailelerimiz ‘mbbkadinveaile’ instagram hesabımızdan ve sosyal medyadan bizi takip ederek etkinliklerimizden haberdar olabilir. Tüm aileleri, çocukları ile birlikte burada ağırlamaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.

“Her zaman olduğu gibi eğleniyoruz, mutluyuz”
3 yaşında bir kız çocuk annesi olan Fatma Kaptan, “Günün anlam ve önemine dair her zamanki gibi Büyükşehir Belediyemiz etkinlikler düzenlemiş. Kızımı getirdim, her zaman olduğu gibi eğleniyoruz, mutluyuz. Burada birçok arkadaş edindi. Ailelerle tanıştık, etkinliklere beraber geldiğimiz aileler oluyor. Teşekkür ediyoruz” dedi.
5,5 ve 7 yaşlarında iki kızını etkinliğe getiren Hatice Şahin, “Dünya Kız Çocukları Günü’ne katılmak için geldik, çok sevdik. Masallar dinledik. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
8 yaşındaki Havin Maltacı da sık sık Etkinlik ve Sanat Merkezine gelerek etkinliklere katıldığını belirterek, “Burada etkinlikler yapıyoruz. Survivor parkurunda oynuyoruz. Şarkı söylüyoruz, bilmeceler yapıyoruz. Burası çok güzel. Kız Çocukları Günü kutlu olsun” diye konuştu.

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