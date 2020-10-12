Dünya Kız Çocukları Günüde çocuklar doyasıya eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nde çocukları Etkinlik ve Sanat Merkezinde buluşturdu. Etkinliklerde çocuk felsefesinden masal atölyesine, çocuk hakları atölyesinden zumbaya kadar birçok aktivite gerçekleştiren çocuklar, kahkaha yogasıyla sahili kahkahalarla doldurdu. Çocuklar, etkinlik boyunca hem eğlendi hem öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl tüm dünyada 11 Ekim’de kutlanan Dünya Kız Çocukları Gününe özel bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içerisinde yer alan Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde gün boyu devam etti.

Çocuklar, atölyelerle hem eğlendi hem öğrendi

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak drama eğitmeni, çocuk felsefesi ile çocuklara neden, nasıl soruları çerçevesinde dostluk, iyilik, kötülük, adalet, eşitlik kavramlarını anlattı. “Okusun da Büyüsün” etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri, çocuklara Marie Curie, Sabiha Gökçen, Semiha Es, Nene Hatun, Safiye Ali gibi geçmişe ve geleceğe yön veren önemli kadınları canlandırarak anlattı. Ardından çocuklar Masal Atölyesi ile futbolcu olmak isteyen bir kız çocuğunun verdiği mücadele ve başarısını ilgiyle dinledi. Çocuk hakları atölyesinde ise avukat eşliğinde çocuk haklarının anlatıldığı bir tahmin oyunu oynandı.