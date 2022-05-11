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Dünya klasiği "Notre Dame'ın Kamburu" İzmir'de bale sahnesinde canlandırılacak

11.05.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya klasiği "Notre Dame'ın Kamburu" İzmir'de bale sahnesinde canlandırılacak

İZMİR (AA) - Victor Hugo'nun klasikleşmiş eseri "Notre Dame'ın Kamburu", İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından sanatseverlerle buluşturulacak.

İZDOB sanatçıları, güzel çingene kızı "Esmeralda", kambur kilise zangocu "Quasimodo" ve çevresindekilerin aşklarını, ikilemlerini, tepkilerini ve romantik yaklaşımlarını konu alan dünya eserinin prömiyerini 12 Mayıs'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapmaya hazırlanıyor.

Koreografisi ve librettosu Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a ait eserde olaylar, Esmeralda'ya büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan Quasimodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor.

Dekorundan kostümlerine kadar tamamen yerli prodüksiyon olan eserde, dans ve öyküye, Ankara Devlet Opera ve Balesindeki şeflik kariyerinin yanı sıra dünya çapında besteciliğiyle bilinen Bujor Hoinic'in, Cesare Pugni besteleri üzerine yaptığı müzik düzenlemeleri eşlik ediyor.

Orkestra Şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Bale ekibinin sahneleyeceği iki perdelik eserin dekoru Çağda Çitkaya, kostümleri Gülay Korkut, ışık tasarımı Fuat Gök ve video prodüksiyonu Ahmet Şeren'e ait.

Eserin başrollerinden Quasimodo'yu Sertan Yetkinoğlu, Selahattin Erkan ve Yiğit Olataş, Esmeralda'yı Burcu Olguner, Cansu Polat ve Oben Yıldırım, Şair Gringoire'yi Çağın Hazar Özideş, Ali Eren Topçu ve Can Alçiçek, Yüzbaşı Phoebus'u Ahmet Doruk Demirdirek, Oliver Spence, Çağın Hazar Özideş, Boğaçhan Bozcaada ve Fleur de Lys'i Sülün Duyulur ile Çisil Bozcaada canlandırıyor.

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