Dünya klavye şampiyonalarına "Türk damgası"

LEVENT KİŞİ - Türk Milli Klavye Takımı, 1965'ten beri düzenlenen dünya daktilografi, bilgisayar ve internet klavye şampiyonlarında 100 dünya şampiyonluğu kazandı.

Merhum eğitimci Dr. İhsan Sıtkı Yener, 1955'te Türk dili ve alfabesine en uygun olan F klavyeyi icat ederek, klavyenin on parmakla, bakmadan bilimsel olarak kullanılması metodunu geliştirdi.

Yener, Türkiye'nin 1957'de yazım teknolojileri alanında dünyadaki en büyük meslek kuruluşu olan ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonuna (INTERSTENO) katılmasını sağladı.

Türkiye'deki yarışlara bütün ticaret liselerinin ve sekreterlik okullarının iştirakini sağlayan Yener, en iyi derece yapanları ise Türk Milli Takımı'na aldı. Türk Milli Klavye Takımı,1965'ten itibaren iki yılda bir yapılan dünya şampiyonalarına katılmaya başladı.

Yener'i hayal kırıklığına uğratmayarak bazıları rekor süreyle birçok dünya şampiyonlukları kazanan Türk klavyeciler, hocalarının mirasına sahip çıkıyor.