Dünya, Kobe Bryant'a ağlıyor (Ünlü isimlerden Kobe Bryant mesajları)

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın her yerinde üzüntüyle karşılandı. Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncunun vefat ettiği haberlerinin ardından birçok sporcu başsağlığı mesajı yayımladı. DALLAS MAVERICKS 24 NUMARAYI EMEKLİ ETTİ Dallas Mavericks takım sahibi Mark Cuban, 24 numaralı formanın Mavs'te emekli edileceğini açıkladı. Cuban, "Kobe'nin bıraktığı miras, basketbolun ötesinde. Organizasyon olarak, bundan böyle 24 numaralı formayı hiçbir oyuncumuza vermeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Dünya, Kobe Bryant'a ağlıyor

Michael Jordan: Kelimeler ne hissettiğimi tarif edemiyor. Kobe'yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en büyük rakiplerinden biriydi. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle gurur duyuyordu. Bunları yazarken allak bullak oluyorum. Kobe ve kızının bu sabah helikopter kazasında öldüğü bu yıkıcı haber yüzünden ağlıyorum. Onu, ailesini, sahada ve saha dışında çok sevdim. Tüm zamanların en iyi Laker'ı arkadaşım, efsane, eş baba, oğul, kardeş şimdi gitti. Kabul etmek zor. Hem erkek hem kadın oyuncuların akıl hocasıydı. Evsizlere hizmet etme konusunda çok tutkuluydu. Kadın basketbolunun savunucusuydu. Kızının takımına koçluk yapmak onu çok mutlu etmişti. Onunla çok özel konuşmalarımız oldu. Onunla Lakers, basketbol, eş olmak, baba olmak konusunda, İtalya'yı ne kadar sevdiğimiz konusunda konuşurduk. Bu konuşmalarımızı çok özleyeceğim. Tüm ailemle, ailesinden geri kalanlar için burada olacağız.

Shaquille O’Neal: Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak kelime yok. Sizi çok özleyeceğim. Kobe bir aile babasıydı, birbirimizin çocuklarına baba gibi davranırdık. Gigi, benim küçük kızımla aynı gün doğdu. Çok üzgünüm. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğerlerinin ailesine başsağlığı diliyorum. Çok kötüyüm şu an.

Magic Johnson: Bunları yazarken allak bullak oluyorum. Ağlıyorum. Onu, ailesini, sahada ve saha dışında çok sevdim. Tüm zamanların en iyi Laker'ı arkadaşım, efsane, eş baba, oğul, kardeş şimdi gitti. Kabul etmek zor.

Hidayet Türkoğlu: İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim.

Furkan Korkmaz: Çok üzgünüm. Seni asla unutmayacağız.

Joel Embiid: Nereden başlamalıyım bilmiyorum. Basketbola Kobe'nin 2010 finallerini izledikten sonra başladım. Ondan önce hiç maç izlememiştim ve hayatımın dönüm noktasıydı. Onun gibi olmak istemiştim, çok üzgünüm.

Tony Parker: Bu haber beni çok yaraladı. Sen gerçek bir efsaneydin. Huzur içinde yat, dualarım eşin ve çocuklarınla.

Cedi Osman: Söyleyecek hiçbir kelime yok. Huzur içinde yat.

Nuri Şahin: Gerçek efsane. Söyleyecek sözümüz yok. Işıklar içinde uyu.

Arda Turan: Huzur içinde uyu efsane. Seninle tanışmak bir onurdu.

Beşiktaş: Seni her zaman hatırlayacağız, huzur içinde yat Black Mamba.

Fenerbahçe: Bu büyük kaybı duyduğumuz için çok üzgünüz. Sonsuza dek özleneceksin. Huzur içinde uyu.

Radamel Falcao: İnanamıyorum. Eşine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu talihsiz kazada hayatını kaybeden herkes için dua ediyorum.