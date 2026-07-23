Dünya Kupası finali sonrası şok ölüm! Arjantinli taraftar evinde ölü bulundu

Dünya Kupası final heyecanının ardından Bangladeş'ten sarsıcı bir haber geldi. Kuştiya bölgesine bağlı Bheramara ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki Sumon Hossain, Arjantin ile İspanya arasında oynanan final karşılaşmasının ardından evinde ölü olarak bulundu.

EŞİYLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre; sıkı bir Arjantin destekçisi olan Hossain, dev final karşılaşmasını evinin dışında izledikten sonra gece geç saatlerde ikametine döndü. Genç adamın, eve geç gelmesi nedeniyle eşiyle tartışma yaşadığı öne sürüldü.

MAĞLUBİYETİ KALDIRAMADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Yaşanan acı olayın ardından yapılan bazı paylaşımlarda, fanatik taraftarın Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisini kabullenemediği ve bu nedenle hayatına son verdiği iddia edildi. Ancak yerel kaynaklar, ölüm nedeninin doğrudan maç sonucuyla bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış kesin bir bilgi bulunmadığını belirtti. Öte yandan ilk haberlerde "Simon Hüseyin" olarak geçen ismin, resmi kayıtlarda Sumon Hossain olduğu netleşti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emniyet güçleri tarafından yapılan ilk incelemelerde olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, ölümün kesin nedeni ve olayın arkasındaki koşulların henüz netleşmediği açıklandı. Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Ayrıca bazı kaynaklarda evli ve iki çocuk babası olduğu iddia edilen Hossain'in çocuk sahibi olduğuna ilişkin ayrıntılar yerel makamlarca henüz doğrulanmadı.