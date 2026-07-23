SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Galatasaray'dan İsmail Kartal'ın 'yabancı kuralı' çıkışına tepki! "Icardi bu yüzden gitti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze maçı sonrası yabancı kuralının 12+2 olabileceğine yönelik açıklamaları Galatasaray cephesinde tepkiyle karşılandı. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin daha önce kendi taleplerini reddettiğini ve Mauro Icardi'nin bu kural yüzünden takımdan ayrıldığını hatırlattı.

Galatasaray'dan İsmail Kartal'ın 'yabancı kuralı' çıkışına tepki! "Icardi bu yüzden gitti"
Emre Şen

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından yaptığı yabancı kuralı açıklamaları Süper Lig'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kartal'ın, yabancı kuralında değişikliğe gidilerek sistemin 12+2 şeklinde düzenlenebileceğini belirtmesi, ezeli rakip Galatasaray cephesinde büyük bir rahatsızlık yarattı.

TFF GALATASARAY'IN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Galatasaray dan İsmail Kartal ın yabancı kuralı çıkışına tepki! "Icardi bu yüzden gitti" 1

Galatasaray kulübünün, Fenerbahçe'nin bu konuyu yeniden gündeme taşımasına tepkili olduğu öğrenildi. Transfer dönemi başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural değişikliği talebiyle başvuran ancak TFF'den net bir ret yanıtı alan sarı-kırmızılı idarecilerin, aynı konunun sarı-lacivertliler tarafından dile getirilmesini mantıklı bulmadığı kaydedildi.

"ICARDI BU KURAL NEDENİYLE AYRILDI"

Galatasaray dan İsmail Kartal ın yabancı kuralı çıkışına tepki! "Icardi bu yüzden gitti" 2

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yolların ayrılma sürecinde de mevcut yabancı sınırının doğrudan etkili olduğunu vurguladı. Halen yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralı (10 koşulsuz, 4 adet 23 yaş altı yabancı futbolcu) nedeniyle kadro planlamasında zorlandıklarını belirten Galatasaray yönetimi, İsmail Kartal'ın iddia ettiği gibi kuralın 12+2 seviyesine çekilme ihtimaline kesinlikle inanmadıklarını ifade etti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlhan Demir Uluslararası Okul Sporları Federasyonu YK üyeliğine seçildi!İlhan Demir Uluslararası Okul Sporları Federasyonu YK üyeliğine seçildi!
Dünya Kupası finali sonrası şok ölüm! Arjantinli taraftar evinde ölü bulunduDünya Kupası finali sonrası şok ölüm! Arjantinli taraftar evinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray yabancı kuralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.