Galatasaray'dan İsmail Kartal'ın 'yabancı kuralı' çıkışına tepki! "Icardi bu yüzden gitti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından yaptığı yabancı kuralı açıklamaları Süper Lig'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kartal'ın, yabancı kuralında değişikliğe gidilerek sistemin 12+2 şeklinde düzenlenebileceğini belirtmesi, ezeli rakip Galatasaray cephesinde büyük bir rahatsızlık yarattı.

TFF GALATASARAY'IN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Galatasaray kulübünün, Fenerbahçe'nin bu konuyu yeniden gündeme taşımasına tepkili olduğu öğrenildi. Transfer dönemi başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural değişikliği talebiyle başvuran ancak TFF'den net bir ret yanıtı alan sarı-kırmızılı idarecilerin, aynı konunun sarı-lacivertliler tarafından dile getirilmesini mantıklı bulmadığı kaydedildi.

"ICARDI BU KURAL NEDENİYLE AYRILDI"

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yolların ayrılma sürecinde de mevcut yabancı sınırının doğrudan etkili olduğunu vurguladı. Halen yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralı (10 koşulsuz, 4 adet 23 yaş altı yabancı futbolcu) nedeniyle kadro planlamasında zorlandıklarını belirten Galatasaray yönetimi, İsmail Kartal'ın iddia ettiği gibi kuralın 12+2 seviyesine çekilme ihtimaline kesinlikle inanmadıklarını ifade etti.