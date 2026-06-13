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Dünya Kupası heyecanı sokaklara iniyor! İşte dev ekran noktaları

A Milli Takım'ın 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacağı Avustralya karşılaşması öncesinde birçok belediye harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanında kurulacak dev ekranlarla taraftarlar tarihi mücadeleyi birlikte izleyecek.

Dünya Kupası heyecanı sokaklara iniyor! İşte dev ekran noktaları
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra yeniden sahne alacak olan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak mücadele öncesinde birçok belediye taraftarlar için özel organizasyonlar hazırladı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde kurulacak dev ekranlar sayesinde futbolseverler milli heyecanı meydanlarda yaşayacak.

İSTANBUL'DA GENİŞ KATILIM

İstanbul'da çok sayıda ilçe belediyesi, milli maç için dev ekran kurma kararı aldı. Kadıköy, Maltepe, Beykoz, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kağıthane, Çatalca, Pendik, Şişli ve Üsküdar belediyeleri taraftarları ortak izleme alanlarında buluşturacak.

ANKARA VE İZMİR DE HAZIR

Başkentte Ankara Büyükşehir Belediyesi de milli maç heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşatacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Bursa Nilüfer Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi de dev ekran organizasyonlarıyla taraftarlara açık alanlarda maç izleme fırsatı sunacak.

24 YILLIK HASRET SONA ERİYOR

A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuva sahnesine çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Avustralya karşısında alacağı sonuçla turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLACAK

Dünya Kupası heyecanı sokaklara iniyor! İşte dev ekran noktaları 1

Dünya Kupası heyecanının tüm ülkeyi sarması beklenirken, sabahın erken saatlerinde oynanacak karşılaşmada binlerce taraftarın meydanları doldurarak milli takıma destek vermesi bekleniyor. Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası özleminin sona ereceği tarihi sabah için geri sayıma geçmiş durumda.

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milli takım
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