Dünya Kupası heyecanı sokaklara iniyor! İşte dev ekran noktaları

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra yeniden sahne alacak olan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak mücadele öncesinde birçok belediye taraftarlar için özel organizasyonlar hazırladı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde kurulacak dev ekranlar sayesinde futbolseverler milli heyecanı meydanlarda yaşayacak.

İSTANBUL'DA GENİŞ KATILIM

İstanbul'da çok sayıda ilçe belediyesi, milli maç için dev ekran kurma kararı aldı. Kadıköy, Maltepe, Beykoz, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kağıthane, Çatalca, Pendik, Şişli ve Üsküdar belediyeleri taraftarları ortak izleme alanlarında buluşturacak.

Haydi Kadıköy, millilerimizin maçlarında tek yürek olmaya Kalamış'a!💪🇹🇷



⚽️#BizimÇocuklar Dünya Kupası'nda tarih yazarken onları Kalamış'ta hep birlikte destekleyeceğiz.



🗓️14 Haziran | 07.00

🇦🇺Avustralya - Türkiye🇹🇷



🗓️20 Haziran | 06.00

🇹🇷Türkiye- Paraguay🇵🇾



🗓️26 Haziran |… pic.twitter.com/5BqNvSGubw — Kadıköy Belediyesi (@kadikoybelediye) June 12, 2026

Bizim çocuklar dünya sahnesinde, milli heyecan Maltepe’de!



Dünya Kupası grup maçında Avustralya karşısına çıkacak A Millî Takımımızı yalnız bırakmıyoruz.



İBB iş birliğiyle, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda buluşuyor, karşılaşmayı dev ekranda hep birlikte izliyoruz.



🇹🇷 Türkiye… pic.twitter.com/2uZu04cQMZ — Maltepe Belediyesi (@MaltepeBelTr) June 11, 2026

Bizim Çocuklar sahada, Beykozlular meydanda!



Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğundaki heyecanına hep birlikte ortak oluyoruz.



14 Haziran Pazar sabahı Beykoz Meydanı’nda buluşuyor, ay-yıldızlı formamıza tek yürek destek veriyoruz. pic.twitter.com/EdvGlFBEgJ — Beykoz Belediyesi (@Beykoz_Bld) June 10, 2026

Kalbimiz Sahada, Sesimiz Meydanda! 🇹🇷



Dünya Kupası’nda mücadele eden Milli Takımımız için Havuz Meydanı’nda tek yürek oluyoruz.



📍Havuz Meydanı

🗓️14 Haziran Pazar ⏰07.00 pic.twitter.com/O18pA2oONS — Avcılar Belediyesi (@avcilarbel) June 12, 2026

Dünya Kupası heyecanını tek yürek, tek ses olarak dev ekranlarda hep birlikte yaşıyoruz! 🇹🇷



Milli Takımımızın mücadelesinde hep birlikte meydanlardayız.



Sandalyeni al gel; ay-yıldızlı formamıza destek verirken sıcak çorba ve ikramlarımız eşliğinde maç coşkusunu birlikte… pic.twitter.com/NjfVZLRVeC — Büyükçekmece Belediyesi (@BuyukcekmeceBld) June 12, 2026

Dünya Kupası yolunda A Millî Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz. 🇹🇷



Takımımızın mücadelesini dev ekranda hep birlikte izleyeceğiz. Milli maç heyecanını tek yürek paylaşmak ve ay yıldızlı takımımıza destek olmak için tüm komşularımız davetlidir.

Haydi #BizimÇocuklar!… pic.twitter.com/o1C2PsDk4K — Küçükçekmece BLD (@Kucukcekmecemiz) June 11, 2026

Ay-yıldızlı heyecan Kâğıthane’de yaşanıyor…🇹🇷🇹🇷⚽️⚽️



Milli Takımımızın Avustralya karşısındaki mücadelesini hep birlikte izlemek, maç coşkusunu ve milli gururu tek yürek paylaşmak için buluşuyoruz.🇹🇷



❗Etkinliğe katılım için Kalbimiz Kâğıthane mobil uygulamasını indirerek kayıt… pic.twitter.com/ynWYOIwG1i — Mevlüt Öztekin (@MevlutOztekin) June 12, 2026

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Çatalca Millet Bahçesi’nde!



A Millî Takımımızın maçları başta olmak üzere, Dünya Kupası’nın heyecan dolu karşılaşmalarını dev ekranda hep birlikte izliyoruz.



Bu coşkuya ortak olmak için tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz! pic.twitter.com/xWrrPg1Jsg — Çatalca Belediyesi (@catalcabeld) June 12, 2026

Dünya Kupası coşkusunu birlikte yaşayalım 🇹🇷



Türkiye - Avustralya karşılaşmasını dev ekranda izlemek üzere tüm komşularımızı Pendik Sahil Meydanı’na davet ediyorum.



🗓️ 14 Haziran Pazar

⏰ 04.45 | Sabah Namazı (Çarşı Camii)

⏰ 05.30 | Çorba, Çay, Simit İkramı

⏰ 07.00 | Maç… pic.twitter.com/Trg6GNwQVM — Ahmet Cin (@ahmetcinpendik) June 11, 2026

Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşıyoruz. 🇹🇷🏆



A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçını dev ekranda izlemek üzere tüm komşularımızı Şişli Camii önüne davet ediyoruz.



📅 14 Haziran Pazar

🕌 04.45 Sabah Namazı

☕ 06.30 Çay, Simit ve Çorba İkramı… pic.twitter.com/Yh8OYCdWGc — Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) June 11, 2026

Ay-yıldız için tek yürek oluyor, Milli Takımımızın Dünya Kupası heyecanını Üsküdar Sahili’nde hep birlikte yaşıyoruz! 🇹🇷



Türkiye – Avustralya karşılaşmasını izlemek, maç coşkusunu paylaşmak ve ikramlarımız eşliğinde güne birlikte başlamak için tüm komşularımızı bekliyoruz.



📅… pic.twitter.com/0K4e9DfvHv — Üsküdar Belediyesi (@uskudarbld) June 11, 2026

ANKARA VE İZMİR DE HAZIR

Milli Takım coşkusu ile TEK YÜREK oluyoruz! ❤️🤍



Bayrağını al, gel; ikramlıklar bizden.



⚽️ 2026 FIFA Dünya Kupası

🇹🇷 TÜRKİYE - Avustralya 🇭🇲



🗓️ 14 HAZİRAN 2026

🕖 07.00

📍 Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı



Güne dev ekranda Milli Maç heyecanı ile, hep birlikte… pic.twitter.com/6b9LofMqhn — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 12, 2026

Başkentte Ankara Büyükşehir Belediyesi de milli maç heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşatacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Bursa Nilüfer Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi de dev ekran organizasyonlarıyla taraftarlara açık alanlarda maç izleme fırsatı sunacak.

Milli maç heyecanını İzmir'in dört farklı noktasına taşıyoruz.



Ülkemizin Dünya Kupası maçlarını dev ekranda izlemek isteyen tüm hemşehrilerimizi Bornova Büyük Park, Karşıyaka Yasemin Kafe önü, Göztepe Sahil Denizatı Parkı ve Buca Hasanağa Parkı'na bekliyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/ENpioHEtbk — İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) June 12, 2026

Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşayalım! ⚽



A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekranda yayınlıyoruz.



📅 14 Haziran Pazar

🕖 07.00

📍 Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü (Cumhuriyet Meydanı)



Çay ve simit ikramımızla, #BizimÇocuklar’ın… pic.twitter.com/R8ft9D1OFu — Nilüfer Belediyesi (@NiluferBel) June 11, 2026

90 dakika değil, bir ömür tek yürek. 🇹🇷❤️



Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza başarılar diliyoruz. Gücünüz gücümüz, heyecanınız heyecanımız. ⚽



Bu büyük heyecanı birlikte yaşamak için pazar günü Olbia Kent Meydanı'nda buluşuyoruz. pic.twitter.com/or1MzWNly2 — ANTALYA BÜYÜKŞEHİR (@ANTALYABB) June 12, 2026

24 YILLIK HASRET SONA ERİYOR

A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuva sahnesine çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Avustralya karşısında alacağı sonuçla turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLACAK

Dünya Kupası heyecanının tüm ülkeyi sarması beklenirken, sabahın erken saatlerinde oynanacak karşılaşmada binlerce taraftarın meydanları doldurarak milli takıma destek vermesi bekleniyor. Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası özleminin sona ereceği tarihi sabah için geri sayıma geçmiş durumda.