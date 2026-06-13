Dünya Kupası heyecanı sokaklara iniyor! İşte dev ekran noktaları

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra yeniden sahne alacak olan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak mücadele öncesinde birçok belediye taraftarlar için özel organizasyonlar hazırladı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde kurulacak dev ekranlar sayesinde futbolseverler milli heyecanı meydanlarda yaşayacak.
İstanbul'da çok sayıda ilçe belediyesi, milli maç için dev ekran kurma kararı aldı. Kadıköy, Maltepe, Beykoz, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kağıthane, Çatalca, Pendik, Şişli ve Üsküdar belediyeleri taraftarları ortak izleme alanlarında buluşturacak.
Haydi Kadıköy, millilerimizin maçlarında tek yürek olmaya Kalamış'a!💪🇹🇷— Kadıköy Belediyesi (@kadikoybelediye) June 12, 2026
⚽️#BizimÇocuklar Dünya Kupası'nda tarih yazarken onları Kalamış'ta hep birlikte destekleyeceğiz.
🗓️14 Haziran | 07.00
🇦🇺Avustralya - Türkiye🇹🇷
🗓️20 Haziran | 06.00
🇹🇷Türkiye- Paraguay🇵🇾
🗓️26 Haziran |… pic.twitter.com/5BqNvSGubw
Bizim çocuklar dünya sahnesinde, milli heyecan Maltepe’de!— Maltepe Belediyesi (@MaltepeBelTr) June 11, 2026
Dünya Kupası grup maçında Avustralya karşısına çıkacak A Millî Takımımızı yalnız bırakmıyoruz.
İBB iş birliğiyle, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda buluşuyor, karşılaşmayı dev ekranda hep birlikte izliyoruz.
🇹🇷 Türkiye… pic.twitter.com/2uZu04cQMZ
Bizim Çocuklar sahada, Beykozlular meydanda!— Beykoz Belediyesi (@Beykoz_Bld) June 10, 2026
Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğundaki heyecanına hep birlikte ortak oluyoruz.
14 Haziran Pazar sabahı Beykoz Meydanı’nda buluşuyor, ay-yıldızlı formamıza tek yürek destek veriyoruz. pic.twitter.com/EdvGlFBEgJ
Kalbimiz Sahada, Sesimiz Meydanda! 🇹🇷— Avcılar Belediyesi (@avcilarbel) June 12, 2026
Dünya Kupası’nda mücadele eden Milli Takımımız için Havuz Meydanı’nda tek yürek oluyoruz.
📍Havuz Meydanı
🗓️14 Haziran Pazar ⏰07.00 pic.twitter.com/O18pA2oONS
Dünya Kupası heyecanını tek yürek, tek ses olarak dev ekranlarda hep birlikte yaşıyoruz! 🇹🇷— Büyükçekmece Belediyesi (@BuyukcekmeceBld) June 12, 2026
Milli Takımımızın mücadelesinde hep birlikte meydanlardayız.
Sandalyeni al gel; ay-yıldızlı formamıza destek verirken sıcak çorba ve ikramlarımız eşliğinde maç coşkusunu birlikte… pic.twitter.com/NjfVZLRVeC
Dünya Kupası yolunda A Millî Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz. 🇹🇷— Küçükçekmece BLD (@Kucukcekmecemiz) June 11, 2026
Takımımızın mücadelesini dev ekranda hep birlikte izleyeceğiz. Milli maç heyecanını tek yürek paylaşmak ve ay yıldızlı takımımıza destek olmak için tüm komşularımız davetlidir.
Haydi #BizimÇocuklar!… pic.twitter.com/o1C2PsDk4K
Ay-yıldızlı heyecan Kâğıthane’de yaşanıyor…🇹🇷🇹🇷⚽️⚽️— Mevlüt Öztekin (@MevlutOztekin) June 12, 2026
Milli Takımımızın Avustralya karşısındaki mücadelesini hep birlikte izlemek, maç coşkusunu ve milli gururu tek yürek paylaşmak için buluşuyoruz.🇹🇷
❗Etkinliğe katılım için Kalbimiz Kâğıthane mobil uygulamasını indirerek kayıt… pic.twitter.com/ynWYOIwG1i
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Çatalca Millet Bahçesi’nde!— Çatalca Belediyesi (@catalcabeld) June 12, 2026
A Millî Takımımızın maçları başta olmak üzere, Dünya Kupası’nın heyecan dolu karşılaşmalarını dev ekranda hep birlikte izliyoruz.
Bu coşkuya ortak olmak için tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz! pic.twitter.com/xWrrPg1Jsg
Dünya Kupası coşkusunu birlikte yaşayalım 🇹🇷— Ahmet Cin (@ahmetcinpendik) June 11, 2026
Türkiye - Avustralya karşılaşmasını dev ekranda izlemek üzere tüm komşularımızı Pendik Sahil Meydanı’na davet ediyorum.
🗓️ 14 Haziran Pazar
⏰ 04.45 | Sabah Namazı (Çarşı Camii)
⏰ 05.30 | Çorba, Çay, Simit İkramı
⏰ 07.00 | Maç… pic.twitter.com/Trg6GNwQVM
Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşıyoruz. 🇹🇷🏆— Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) June 11, 2026
A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçını dev ekranda izlemek üzere tüm komşularımızı Şişli Camii önüne davet ediyoruz.
📅 14 Haziran Pazar
🕌 04.45 Sabah Namazı
☕ 06.30 Çay, Simit ve Çorba İkramı… pic.twitter.com/Yh8OYCdWGc
Ay-yıldız için tek yürek oluyor, Milli Takımımızın Dünya Kupası heyecanını Üsküdar Sahili’nde hep birlikte yaşıyoruz! 🇹🇷— Üsküdar Belediyesi (@uskudarbld) June 11, 2026
Türkiye – Avustralya karşılaşmasını izlemek, maç coşkusunu paylaşmak ve ikramlarımız eşliğinde güne birlikte başlamak için tüm komşularımızı bekliyoruz.
📅… pic.twitter.com/0K4e9DfvHv
Milli Takım coşkusu ile TEK YÜREK oluyoruz! ❤️🤍— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 12, 2026
Bayrağını al, gel; ikramlıklar bizden.
⚽️ 2026 FIFA Dünya Kupası
🇹🇷 TÜRKİYE - Avustralya 🇭🇲
🗓️ 14 HAZİRAN 2026
🕖 07.00
📍 Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı
Güne dev ekranda Milli Maç heyecanı ile, hep birlikte… pic.twitter.com/6b9LofMqhn
Başkentte Ankara Büyükşehir Belediyesi de milli maç heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşatacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Bursa Nilüfer Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi de dev ekran organizasyonlarıyla taraftarlara açık alanlarda maç izleme fırsatı sunacak.
Milli maç heyecanını İzmir'in dört farklı noktasına taşıyoruz.— İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) June 12, 2026
Ülkemizin Dünya Kupası maçlarını dev ekranda izlemek isteyen tüm hemşehrilerimizi Bornova Büyük Park, Karşıyaka Yasemin Kafe önü, Göztepe Sahil Denizatı Parkı ve Buca Hasanağa Parkı'na bekliyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/ENpioHEtbk
Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşayalım! ⚽— Nilüfer Belediyesi (@NiluferBel) June 11, 2026
A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekranda yayınlıyoruz.
📅 14 Haziran Pazar
🕖 07.00
📍 Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü (Cumhuriyet Meydanı)
Çay ve simit ikramımızla, #BizimÇocuklar’ın… pic.twitter.com/R8ft9D1OFu
90 dakika değil, bir ömür tek yürek. 🇹🇷❤️— ANTALYA BÜYÜKŞEHİR (@ANTALYABB) June 12, 2026
Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza başarılar diliyoruz. Gücünüz gücümüz, heyecanınız heyecanımız. ⚽
Bu büyük heyecanı birlikte yaşamak için pazar günü Olbia Kent Meydanı'nda buluşuyoruz. pic.twitter.com/or1MzWNly2
A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuva sahnesine çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Avustralya karşısında alacağı sonuçla turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Dünya Kupası heyecanının tüm ülkeyi sarması beklenirken, sabahın erken saatlerinde oynanacak karşılaşmada binlerce taraftarın meydanları doldurarak milli takıma destek vermesi bekleniyor. Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası özleminin sona ereceği tarihi sabah için geri sayıma geçmiş durumda.
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