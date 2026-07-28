Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in 'düşük kortizollü yaşam' pozu

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehirde canlandırdığı Pakize karakteriyle adından söz ettiren Yaren Güldiken, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Doğayla iç içe bir bahçede güneşlenen ve elinde kitapla dinlenirken çekilen karesini paylaşan güzel oyuncu, paylaşımına "low cortisol life" notunu düştü.

Son dönemde sosyal medyada popüler olan bu ifade, stresi azaltmayı ve daha sakin, dengeli bir yaşam tarzını benimsemeyi ifade ediyor.

Doğal hali ve sade tarzıyla beğeni toplayan Güldiken'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun huzurlu karesi, takipçileri tarafından "Tam bir yaz modu", "Huzur dolu" ve "Doğallığın çok güzel" yorumlarıyla karşılandı.

YAREN GÜLDİKEN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Yaren Güldiken'in aşk hayatı da merak ediliyor. Oyuncu Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşı Alper Çankaya ile aşk yaşadığını sezon finali sonrası ilan etmişti.