SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Dünya Kupası'nda engel! Cinsel saldırı iddiaları sonrası Partey ülkeye alınmadı!

Kanada, Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin vermedi.

Dünya Kupası'nda engel! Cinsel saldırı iddiaları sonrası Partey ülkeye alınmadı!
Emre Şen
Thomas Partey

Thomas Partey

GNA Gana
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Villarreal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Hakkında 7 tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması bulunan ve Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıkacak 32 yaşındaki futbolcu, Kanada'ya girişine izin verilmediği için Gana'nın 17 Haziran Çarşamba günü Toronto'da Panama ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Dünya Kupası nda engel! Cinsel saldırı iddiaları sonrası Partey ülkeye alınmadı! 1

Bir dönem Arsenal forması giyen ve şu anda kariyerini Villarreal'de sürdüren Partey, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

DİĞER MAÇLARDA OYNAYABİLECEK

Dünya Kupası nda engel! Cinsel saldırı iddiaları sonrası Partey ülkeye alınmadı! 2

Partey, ülkesinin ABD'de oynayacağı İngiltere ve Hırvatistan maçlarında ise forma giyebilecek.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Kanada - Bosna Hersek maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Haziran 2026CANLI | Kanada - Bosna Hersek maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Haziran 2026
Samsunspor’da sezonun ilk transferi Fatih KayaSamsunspor’da sezonun ilk transferi Fatih Kaya
Anahtar Kelimeler:
Gana Kanada dünya kupası milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Kazalı lüks aracını ilana koydu

Kazalı lüks aracını ilana koydu

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.