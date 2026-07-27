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Usher kadın hayranını sahnedeki yatağa götürdü! Yakınlığını beğenmeyince...

Usher'ın Nashville konserinde sahneye davet ettiği kadın hayranın beklenmedik tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Sahneden gönderilen kadın, eleştirilere sert sözlerle yanıt vererek "Beni tanımıyorsunuz, yaşamadığınız bir deneyim yüzünden bana zorbalık yapamazsınız" dedi.

Usher kadın hayranını sahnedeki yatağa götürdü! Yakınlığını beğenmeyince...

MYNET DETAY-Usher, cumartesi günü Nashville'de verdiği konserde sahneye davet ettiği bir hayranını, beklenmedik tepkisi nedeniyle sahneden gönderdi.

47 yaşındaki şarkıcı, Chris Brown ile birlikte sürdürdüğü The R&B Tour kapsamında Nissan Stadyumu'nda sahne aldı. Konserin gelenekselleşen bölümlerinden birinde VIP bölümünden seçilen bir kadın hayran sahneye çıkarıldı ve sahnedeki yatağa davet edildi.

Usher kadın hayranını sahnedeki yatağa götürdü! Yakınlığını beğenmeyince... 1

Ancak My Boo şarkıcısı hayranına şarkı söyleyip ona yakın şekilde dans etmeye başladığında, kadın oldukça gergin ve rahatsız görünüyordu. Hayranın neredeyse hiç tepki vermemesi üzerine Usher ayağa kalkarak seyircilere döndü.

KADINA GİTMESİNİ SÖYLEDİ

Mikrofondan, "Sanırım sahnede olmak istemiyor." diyen ünlü şarkıcı, el hareketiyle kadına yerine dönmesini işaret etti. O anlar stadyumdaki izleyicilerden şaşkınlık sesleri yükselmesine neden olurken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Usher kadın hayranını sahnedeki yatağa götürdü! Yakınlığını beğenmeyince... 2

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları kadının sahneye çıkmayı kabul ettiğini hatırlatarak Usher'ı haklı bulurken, bazıları ise heyecandan donup kalmış olabileceğini savundu.

"SEKS YAPMAMI MI BEKLİYORDUNUZ?"

Olayın ardından sahneye çıkan kadın da sessizliğini bozdu. Genç kadın "Öncelikle şunu söyleyeyim; KİMSE sahneye çıkmayı reddetmez. Gayet iyi görünüyordum. Sizce binlerce insanın beni görmesine izin vermeyecek miydim?" dedi ve ekledi:

Usher kadın hayranını sahnedeki yatağa götürdü! Yakınlığını beğenmeyince... 3

"Annemle birlikte en öndeki koltuklarda oturuyorduk. Konser başlamadan önce ekip yanımıza geldi ve bizi VIP bölümüne aldı. 'Güzellik ayrıcalığı' denen şeyi siz asla bilemezsiniz! Sahneye kimin için çıkacağınızı da söylemiyorlar! Siz resmen benim sahneye çıkıp onunla seks yapmamı mı bekliyordunuz? Chattanooga'daki insanlar hiçbir şeye alışık değil. Bu, sizin küçük hayatlarınızda yaşayacağınız en heyecan verici olay olurdu! Hepiniz defolun... Saygısızca öpücükler."

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Anahtar Kelimeler:
Chris Brown
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