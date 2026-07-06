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Dünya Kupası'nda görülmemiş sakatlık! Panodan düştü, kolunu kırdı: Durumu kötü

İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Ancak galibiyet coşkusu, kutlamalar sırasında reklam panosundan düşerek kolundan sakatlanan Jordan Henderson'un yaşadığı talihsiz olayla gölgelendi.

Dünya Kupası'nda görülmemiş sakatlık! Panodan düştü, kolunu kırdı: Durumu kötü
Cevdet Berker İşleyen

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 3-2 yenen İngiltere çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından İngiltere Milli Takımı büyük mutluluk yaşarken, tecrübeli futbolcu Jordan Henderson'un yaşadığı talihsiz sakatlık ise galibiyet sevincine gölge düşürdü.

PANODAN DÜŞTÜ, KOLU KIRILDI

Dünya Kupası nda görülmemiş sakatlık! Panodan düştü, kolunu kırdı: Durumu kötü 1

Reklam panosunun üzerinden atlarken kolunun üzerine düşen Henderson'a ilk müdahale saha içinde bulunan sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Hastaneye kaldırılan futbolcunun kolunda kırık olabileceği bu nedenle Dünya Kupası'na devam edemeyeceğinin bilgisi verildi.

"DURUMU KÖTÜ GÖRÜNÜYOR"

Dünya Kupası nda görülmemiş sakatlık! Panodan düştü, kolunu kırdı: Durumu kötü 2

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Meksika karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından taraftarlarla yapılan kutlamalar sırasında yaşanan talihsiz olay sonrası Henderson için "Bir anda yere düştü ve el bileğinden sakatlandı. Durumu gerçekten kötü görünüyor." dedi.

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Sakatlık son dakika dünya kupası
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