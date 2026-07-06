Tarkan saçlarını kısacık kestirdi! Sosyal medya yıkıldı

Gerek şarkıları gerek sahne şovlarıyla adından söz ettiren, Megastar lakaplı Tarkan, son dönemde Türkiye'deki konserleriyle gündem oluyordu. İstanbul konserlerinden aylar sonra Ankara'da da sahne alan Tarkan, son olarak da Almanya'nın Dortmund kentinde konser verdi.

Konserdeki performansıyla adından söz ettiren Tarkan şimdi de imajıyla konuşuluyor. Tarkan saçlarını kısacık kestirince hemen gündem oldu.

Tarkan yeni halini paylaşarak "Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?" diye sordu.

Sosyal medya bu paylaşımdan sonra adeta yıkıldı. Tarkan'a Demet Akalın "daima number 1" yazarken Ebru Polat ise "Bir insanın her halimi güzel olur" yazdı.

Binlerce yorum alan Tarkan'a "Her halin yakıyor" mesajları yağdı.