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Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekim tarihi belli oldu!

TFF, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da yapılacağını duyurdu. Kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda, yeni sezonun maç takvimi resmen belli olacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekim tarihi belli oldu!
Cevdet Berker İşleyen

TFF, Süper Lig'de yeni sezonun programına dair bir açıklama yaptı. Federasyon, ligde yeni sezon için fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fikstür tff
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yine aaynı seneryo baksınlar tezgah aynı
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