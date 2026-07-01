Dünya Kupası'nda istifa dalgası! Beşinci isim de görevinden ayrıldı: TFF'nin kararı yine gündem oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda, Fas’a penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Fas son 16 turuna yükselirken, Hollanda cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

KOEMAN DA GÖREVİ BIRAKTI

Elenmesinin hemen ardından Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, sosyal medya hesabı üzerinden milli takım görevinden ayrıldığını duyurdu. Turnuva boyunca uyguladığı taktikler nedeniyle eleştirilen Koeman, geçmiş açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: 'Eğer tekrar yapmak zorunda kalsam, yine her şeyi aynı şekilde yapardım. Hollanda teknik direktörü olarak, beraberlik golü atıldığında her zaman beş defans oyuncusu seçtiğim için azar işitirim. Ama siz eleştiriyorsunuz, bu sizin hakkınız. Siz kenardan izliyorsunuz, ben takımla buradayım ve, bir kez daha, aynı şeyi tekrar yapardım'

DÜNYA KUPASI’NDA İSTİFA DALGASI

Koeman’ın ayrılığı, turnuvada elenen ülkelerde yaşanan teknik direktör değişimlerini yeniden gündeme taşıdı. İsveç’e kaybeden Tunus Teknik Direktörü Sabri Lamouchi, Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo, Çekya antrenörü Miroslav Koubek, İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke ve Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa da turnuva sonrası görevlerinden ayrılmıştı.

HACIOSMANOĞLU: MONTELLA İLE DEVAM

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Montella ile yola devam edeceklerini açıklaması sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.