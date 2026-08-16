Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçındaki forma skandalı sonrası Mustafa Çiftçi'den kahraman polis memuruna teşekkür

Trendyol Süper Lig'de Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan çirkin olay yargıya taşındı. Tribünde bulunan küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının bir şahıs tarafından zorla çıkarttırılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek yasal süreci başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI VE SORUŞTURMA

Olayın görüntülerinin tepki çekmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN KAHRAMAN POLİSE TEŞEKKÜR

Olay esnasında araya girerek minik taraftarı kucaklayan ve güvenliğini sağlayan polis memurunun görüntüleri takdir toplarken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuyla ilgili bir mesaj yayımladı. Holiganizme geçit verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Çiftçi, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

"Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi; masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor; fedakâr polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum."