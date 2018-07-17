SPOR

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 17.07.2018 19:21 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'ndaki Fransa-Hırvatistan finalinde bazı taraftarlar sahaya girmiş ve oyun kısa süre durmuştu. Sahaya giren taraftarlar, görevliler tarafından dışarı çıkarılmıştı.

O taraftarların kim olduğu ortaya çıktı.

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

1 / 12

Fransa-Hırvatistan maçının ikinci yarısında sahaya giren 4 kişiden birinin manken olduğu ortaya çıktı.

Fransa-Hırvatistan maçının ikinci yarısında sahaya giren 4 kişiden birinin manken olduğu ortaya çıktı.
2 / 12

Nika (Veronika) Nikulshina isimli ejomoni öğrencisi olduğu belirtilen taraftarın, insan hakları protestosu yaptığı belirtildi.

Nika (Veronika) Nikulshina isimli ejomoni öğrencisi olduğu belirtilen taraftarın, insan hakları protestosu yaptığı belirtildi.
3 / 12

Sahaya giren 4 taraftarın, 15 güne kadar hapis cezası alabileceği bilgisi de paylaşıldı.

Sahaya giren 4 taraftarın, 15 güne kadar hapis cezası alabileceği bilgisi de paylaşıldı.
4 / 12

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!
5 / 12

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!
6 / 12

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!
7 / 12

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!
8 / 12

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!
9 / 12

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!
10 / 12

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!
11 / 12

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!
12 / 12

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Veronika Nikulshina dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

2018 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı!

2018 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı!

Fransa Milli Takımı formalarına 2. yıldız eklendi

Fransa Milli Takımı formalarına 2. yıldız eklendi

Tim Cahill, Avusturalya Milli Takımı'nı bıraktı

Tim Cahill, Avusturalya Milli Takımı'nı bıraktı

Dünya Kupası şampiyonu Fransa'ya görkemli karşılama

Dünya Kupası şampiyonu Fransa'ya görkemli karşılama

Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın 'En'lerini paylaştı

Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın 'En'lerini paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.