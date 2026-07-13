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Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı yarın başlıyor. Turun ilk maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki yarı final karşılaşmaları da yarın başlıyor. Mücadeleler ve özel yayınlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maç takvimi şu şekilde olacak:

14 Temmuz 2026 Salı
22.00 Fransa - İspanya - TRT 1 / Radyo 1

15 Temmuz 2026 Çarşamba
22.00 İngiltere - Arjantin - TRT 1 / Radyo 1

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası
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