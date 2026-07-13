Fenerbahçe'nin istediği Mason Greenwood'a sürpriz teklif

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak adına yoğun bir mesai harcadığı İngiliz kanat oyuncusu için Suudi Arabistan'dan dev bir hamle geldi. Al Ahli kulübü, transfer piyasasının en gözde isimleri arasında yer alan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak amacıyla son dakikada devreye girdi. Ancak Greenwood'un bu astronomik teklife verdiği yanıt, Fenerbahçe cephesinde büyük bir sevinçle karşılandı.

AL AHLI'DEN MARSİLYA VE GREENWOOD'A SERVET TEKLİFİ

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Fransız ekibi Marsilya'nın formasını giyen Mason Greenwood'u transfer etmek için adeta kesenin ağzını açtı. Dün gerçekleştirilen kritik görüşmede Arap kulübü yetkilileri, İngiliz yıldıza yıllık 10 milyon Euro garanti maaş önerirken, kulübü Marsilya'ya ise tam 50 milyon Euro'luk devasa bir bonservis bedeli teklif etti. Finansal açıdan dudak uçuklatan bu astronomik paket, 24 yaşındaki futbolcu tarafından kariyer planları doğrultusunda geri çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER YARIŞINDA ÖNEMLİ MESAFE KATETTİ

Mason Greenwood'un Suudi Arabistan'dan gelen bu çılgın kontratı elinin tersiyle itmesi, futbol hayatını Avrupa'nın rekabetçi liglerinde sürdürme kararlılığını net bir şekilde gözler önüne serdi. Yaşanan bu flaş gelişme, İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir stratejik adımlar atan Fenerbahçe'nin de elini ciddi şekilde güçlendirdi. Sarı-lacivertli yönetimin bu transfer operasyonunda önemli bir mesafe katettiği bilinirken, daha önce kulüp tarafından yapılan resmi yalanlamalara rağmen son gelişmeler oyuncunun önceliğinin Türkiye seçeneği olduğunu gösteriyor. Yıldız ismin geleceğinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.