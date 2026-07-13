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Fenerbahçe Mason Greenwood transferini her an açıklayabilir! İlk görüntüler geldi

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mason Greenwood transferini noktalamak için Marsilya'ya çıkarma yaptı. Sarı-lacivertli kurmaylar Fransa'ya indi.

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini her an açıklayabilir! İlk görüntüler geldi
Emre Şen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon kadro yapılandırmasını sürdüren Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek Mason Greenwood hamlesinde artık son düzlüğe girdi. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri geri çeviren ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen İngiliz kanat oyuncusu için sarı-lacivertli yönetim resmi olarak düğmeye bastı. Süreci yerinde neticelendirmek isteyen yönetim, operasyonu tamamlamak adına Fransa'ya ulaştı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ MARSİLYA'YA İNDİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜ

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini her an açıklayabilir! İlk görüntüler geldi 1

İngiliz yıldızın transferini resmiyete dökmek adına kararlı olan Fenerbahçe'de kulüp yetkilileri adeta zamanla yarışıyor. Sarı-lacivertli kulübün önemli isimlerinden Cihan Kamer ve sportif direktör Oğuz Çetin, Mason Greenwood transferine son noktayı koymak için Avusturya'nın Linz kentinden özel bir uçuşla Marsilya'ya hareket etti. İkilinin yer aldığı uçağın az önce Marsilya'ya iniş yaptığı ve kurmayların doğrudan kulüp binasına geçeceği bildirildi.

KRİTİK ZİRVEDE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini her an açıklayabilir! İlk görüntüler geldi 2

Fransa'ya ayak basan sarı-lacivertli yetkililer, Fransız kulübü Marsilya ve 24 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle hemen masaya oturacak. Yapılacak bu yüz yüze görüşmede, bonservis takvimi ve sözleşme maddelerindeki son pürüzlerin giderilmesi planlanıyor. Fenerbahçe'nin, futbol dünyasında geniş yankı uyandıran bu dev transfer operasyonunu birkaç gün içinde resmi olarak açıklaması ve oyuncuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

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fenerbahçe Mason Greenwood
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