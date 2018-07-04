Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

2 / 484 İngiltere ile Kolombiya arasında oynanacak mücadele öncesi İngiliz yıldız Dele Alli'nin sevgilisi Ruby Mae de tribündeki yerini aldı.

3 / 484 Bir diğer İngiliz yıldız Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy de destek için Spartak Stadı'ndaydı.