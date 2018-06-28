Kimse inanamadı

Dünya Kupası'nı sallayan güzelin kim olduğu ortaya çıktı

1 / 13 Tribün güzelleri her Dünya Kupası'nın en çok merak edilen konularından biri...

2 / 13 Dünyanın dört bir yanından gelen güzel futbolseverler objektiflerin bir numaralı hedefi.

3 / 13 Haliyle Rusya'da da durum değişmedi.

4 / 13 Özellikle Rus tribünlerindeydi tüm gözler...

5 / 13 Rusya tribünlerinde de pembe şortu ve beyaz tişörtüyle en çok bu kadın ilgi çekti.

6 / 13 Tabii İnternet'in araştırmacı ruhlu insanları da tribün fotoğrafından bu kadının kim olduğunu buldu.

7 / 13 Natali Nemtchinova!

8 / 13 Diğer mecralarda da nick olarak kullandığı Natalia Andreava.

9 / 13 Natali'nin CV'sinde güzellik yarışması birinciliği yanında erotik filmler var.

10 / 13 Erotik pozlarıyla bazı ücretli İnternet sitelerinin gözdesi.

11 / 13 Oynadığı porno filmlerde Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya ve Annabell gibi isimleri kullanıyor.

12 / 13 Aslında 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da ekranlara yansımış ama beklenen ilgiyi pek görmemiş...