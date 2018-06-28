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Dünya Kupası'nı sallayan güzelin kim olduğu ortaya çıktı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 28.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda Rusya tribünlerinden bir güzel tüm dünya ajanslarını salladı, tık rekorları kırdı ama geçmişi herkesi şaşırttı.

Kimse inanamadı

Dünya Kupası'nı sallayan güzelin kim olduğu ortaya çıktı

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Tribün güzelleri her Dünya Kupası'nın en çok merak edilen konularından biri...

Tribün güzelleri her Dünya Kupası'nın en çok merak edilen konularından biri...
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Dünyanın dört bir yanından gelen güzel futbolseverler objektiflerin bir numaralı hedefi.

Dünyanın dört bir yanından gelen güzel futbolseverler objektiflerin bir numaralı hedefi.
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Haliyle Rusya'da da durum değişmedi.

Haliyle Rusya'da da durum değişmedi.
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Özellikle Rus tribünlerindeydi tüm gözler...

Özellikle Rus tribünlerindeydi tüm gözler...
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Rusya tribünlerinde de pembe şortu ve beyaz tişörtüyle en çok bu kadın ilgi çekti.

Rusya tribünlerinde de pembe şortu ve beyaz tişörtüyle en çok bu kadın ilgi çekti.
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Tabii İnternet'in araştırmacı ruhlu insanları da tribün fotoğrafından bu kadının kim olduğunu buldu.

Tabii İnternet'in araştırmacı ruhlu insanları da tribün fotoğrafından bu kadının kim olduğunu buldu.
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Natali Nemtchinova!

Natali Nemtchinova!
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Diğer mecralarda da nick olarak kullandığı Natalia Andreava.

Diğer mecralarda da nick olarak kullandığı Natalia Andreava.
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Natali'nin CV'sinde güzellik yarışması birinciliği yanında erotik filmler var.

Natali'nin CV'sinde güzellik yarışması birinciliği yanında erotik filmler var.
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Erotik pozlarıyla bazı ücretli İnternet sitelerinin gözdesi.

Erotik pozlarıyla bazı ücretli İnternet sitelerinin gözdesi.
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Oynadığı porno filmlerde Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya ve Annabell gibi isimleri kullanıyor.

Oynadığı porno filmlerde Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya ve Annabell gibi isimleri kullanıyor.
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Aslında 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da ekranlara yansımış ama beklenen ilgiyi pek görmemiş...

Aslında 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da ekranlara yansımış ama beklenen ilgiyi pek görmemiş...
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Bakalım bu turnuva 2'de 2 yaparak gruptan çıkan Rusya gibi Natali için de bir sıçrama şansı doğuracak mı? (Onedio)

Bakalım bu turnuva 2'de 2 yaparak gruptan çıkan Rusya gibi Natali için de bir sıçrama şansı doğuracak mı? (Onedio)
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Anahtar Kelimeler:
Natali Nemtchinova Rusya FIFA 2018 Dünya Kupası

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