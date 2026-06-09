Dünya Kupası öncesi tarihi skandal! Milli takımlara şok arama

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan katı güvenlik prosedürleri dünya gündemine oturdu. Turnuva için ülkeye giriş yapan Senegal ve Özbekistan milli takımları, karşılaştıkları olağanüstü muameleyle adeta şoke oldu.

UÇAK MERDİVENİNDE DİDİK DİDİK ARAMA

Sosyal medyada yayılan ve futbol kamuoyunda büyük tartışma yaratan görüntülere göre; Senegal Milli Takımı kafilesi ABD'ye ayak basar basmaz inanılmaz bir güvenlik bariyeriyle karşılaştı. Afrikalı bir spor muhabirinin paylaştığı anlarda, futbolcuların henüz havalimanı terminaline bile geçmeden, uçaktan inerlerken merdiven başında güvenlik görevlileri tarafından tek tek durdurulduğu ve baştan aşağıya detaylı bir aramadan geçirildiği görüldü.

ÖZBEKİSTAN'A POLİS KÖPEKLİ KONTROL

Senegal'in yaşadığı bu şoke edici durumun bir benzeri de New York'ta yaşandı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanan ve Hollanda ile bir hazırlık maçı yapacak olan Özbekistan Milli Takımı, stadyum girişinde benzeri görülmemiş bir prosedürle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve teknik heyetin, stadyuma giriş yapmadan önce K9 polis köpekleri eşliğinde sıkı bir güvenlik taramasına tabi tutulması dikkatlerden kaçmadı.

ABD'YE ALINMADI

Somali medyasında yer alan haberlere göre 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında görev yapmak üzere seçilen Afrikalı hakemler arasında yer alan Artan'ın ABD'ye girişi engellendi.

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı’nda durdurulmasının ardından ABD’ye girişine izin verilmedi ve İstanbul'a geri gönderildi.