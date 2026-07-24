SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'dan Sörloth itirafı! "Tedesco istemedi..."

Eski Fenerbahçe Sportif Direktörü Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertlilerde görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'dan Sörloth itirafı! "Tedesco istemedi..."
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Ertan Torunoğulları, yorumcu Ahmet Konanç'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Transfer süreçlerinden Tedesco'nun tercihine, En-Nesyri'nin ayrılık sürecinden Kante ve Sidiki Cherif'e kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullanan Torunoğulları, sarı-lacivertli kulübün perde arkasını anlattı.

"TEDESCO SÖRLOTH'U İSTEMEDİ"

Fenerbahçe de Ertan Torunoğulları dan Sörloth itirafı! "Tedesco istemedi..." 1

Alexander Sörloth transferinde oyuncu ve kulüp tarafıyla anlaşma sağlandığını söyleyen Torunoğulları, tek engelin teknik direktör Tedesco olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe de Ertan Torunoğulları dan Sörloth itirafı! "Tedesco istemedi..." 2

"Ekim ayında Sörloth'un menajeriyle Milano'da görüştüm. Kendisi Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini, gelmek istediğini söyledi. Başkanımızla Zoom üzerinden görüştürdük, her konuda anlaşmıştık. Ancak hocayı ikna edemedik. Tedesco, 'Benim sistemime uymuyor. Gelse bile oynatmam.' dedi."

"EN-NESYRI KADIKÖY'DE OYNAMAK İSTEMİYORDU"

Fenerbahçe de Ertan Torunoğulları dan Sörloth itirafı! "Tedesco istemedi..." 3

Youssef En-Nesyri'nin ayrılık sürecine de değinen Torunoğulları, Faslı futbolcunun Kadıköy'de forma giymekten çekindiğini öne sürdü.

"En-Nesyri, Kadıköy'de sahaya çıkmak istemiyordu. İlk 11'de başlamak istemiyordu. Oynadığı zaman panik yapıyor, normalde yapmayacağı hatalar yapıyordu. Taraftarın tepkileri de bunu artırıyordu. Gitmek istediği için kendisini gönderdik."

"KANTE VE SIDIKI'Yİ ALDIĞIMIZ FİYATA SATARIM"

Fenerbahçe de Ertan Torunoğulları dan Sörloth itirafı! "Tedesco istemedi..." 4

Mevcut kadrodaki bazı isimlerle ilgili de iddialı konuşan Ertan Torunoğulları, yönetimin yetki vermesi halinde çözüm üretebileceğini söyledi.

"Fenerbahçe yönetimi bana yetki versin, Kante'yi de Sidiki'yi de aldığımız bonservis bedeline gönderirim. Bizim dönemimizde alınan ve yönetimin istemediği tüm oyuncuları aynı maliyetle elden çıkarabileceğime inanıyorum."

"LOOKMAN'I İSTEDİK AMA..."

Fenerbahçe de Ertan Torunoğulları dan Sörloth itirafı! "Tedesco istemedi..." 5

Transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman için de konuşan Torunoğulları, Nijeryalı yıldızın profilinin Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarıyla örtüşmediğini dile getirdi.

"Lookman'ı biz de çok istedik. Ama o tam bir santrfor değil, sol kanat oyuncusu. O dönem onu alsaydık bu kez de 'Neden santrfor almadınız?' eleştirileri gelecekti. Fenerbahçe'de oyuncular önce göklere çıkarılıyor, birkaç hafta sonra ise yerden yere vuruluyor."

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş’ta Midtjylland maçı hazırlıkları başladıBeşiktaş’ta Midtjylland maçı hazırlıkları başladı
Mark van Bommel, Belçika’nın yeni teknik direktörü olduMark van Bommel, Belçika’nın yeni teknik direktörü oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer Alexander Sörloth fenerbahçe Domenico Tedesco Ertan Torunoğulları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den istifa etti, "Yeni Parti"yi kurdu

CHP'den istifa etti, "Yeni Parti"yi kurdu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.