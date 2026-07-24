Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'dan Sörloth itirafı! "Tedesco istemedi..."

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Ertan Torunoğulları, yorumcu Ahmet Konanç'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Transfer süreçlerinden Tedesco'nun tercihine, En-Nesyri'nin ayrılık sürecinden Kante ve Sidiki Cherif'e kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullanan Torunoğulları, sarı-lacivertli kulübün perde arkasını anlattı.

"TEDESCO SÖRLOTH'U İSTEMEDİ"

Alexander Sörloth transferinde oyuncu ve kulüp tarafıyla anlaşma sağlandığını söyleyen Torunoğulları, tek engelin teknik direktör Tedesco olduğunu iddia etti.

"Ekim ayında Sörloth'un menajeriyle Milano'da görüştüm. Kendisi Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini, gelmek istediğini söyledi. Başkanımızla Zoom üzerinden görüştürdük, her konuda anlaşmıştık. Ancak hocayı ikna edemedik. Tedesco, 'Benim sistemime uymuyor. Gelse bile oynatmam.' dedi."

"EN-NESYRI KADIKÖY'DE OYNAMAK İSTEMİYORDU"

Youssef En-Nesyri'nin ayrılık sürecine de değinen Torunoğulları, Faslı futbolcunun Kadıköy'de forma giymekten çekindiğini öne sürdü.

"En-Nesyri, Kadıköy'de sahaya çıkmak istemiyordu. İlk 11'de başlamak istemiyordu. Oynadığı zaman panik yapıyor, normalde yapmayacağı hatalar yapıyordu. Taraftarın tepkileri de bunu artırıyordu. Gitmek istediği için kendisini gönderdik."

"KANTE VE SIDIKI'Yİ ALDIĞIMIZ FİYATA SATARIM"

Mevcut kadrodaki bazı isimlerle ilgili de iddialı konuşan Ertan Torunoğulları, yönetimin yetki vermesi halinde çözüm üretebileceğini söyledi.

"Fenerbahçe yönetimi bana yetki versin, Kante'yi de Sidiki'yi de aldığımız bonservis bedeline gönderirim. Bizim dönemimizde alınan ve yönetimin istemediği tüm oyuncuları aynı maliyetle elden çıkarabileceğime inanıyorum."

"LOOKMAN'I İSTEDİK AMA..."

Transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman için de konuşan Torunoğulları, Nijeryalı yıldızın profilinin Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarıyla örtüşmediğini dile getirdi.

"Lookman'ı biz de çok istedik. Ama o tam bir santrfor değil, sol kanat oyuncusu. O dönem onu alsaydık bu kez de 'Neden santrfor almadınız?' eleştirileri gelecekti. Fenerbahçe'de oyuncular önce göklere çıkarılıyor, birkaç hafta sonra ise yerden yere vuruluyor."