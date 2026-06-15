Dünya Kupası'nda skandal! Avustralyalı hakemin el hareketi FIFA'yı harekete geçirdi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği karşılaşma, skorundan çok maç öncesinde yaşanan bir olayla gündeme geldi. Karşılaşmada yardımcı VAR hakemi olarak görev yapan Avustralyalı Shaun Evans'ın kameralara yansıyan el hareketi sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, FIFA'nın olayla ilgili inceleme başlattığı iddia edildi. Dünya futbolunun en büyük organizasyonunda yaşanan görüntü, maçın önüne geçerek geniş yankı uyandırdı.

8 GOLLÜ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao arasında oynanan mücadele futbolseverlere tam sekiz gol izlettirdi. Almanya sahadan 7-1'lik farklı galibiyetle ayrılırken, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkan Curaçao ise turnuvaya ağır bir yenilgiyle başladı. Ancak karşılaşmanın ardından gündem, skor tabelasından çok VAR odasında yaşanan bir görüntü oldu.

VAR ODASINDAKİ GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Maç öncesinde geleneksel olarak yayınlanan VAR odası görüntülerinde yardımcı VAR hakemi Shaun Evans'ın kameralara yansıyan bir el hareketi dikkat çekti. Avustralyalı hakemin yaptığı işaret, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Bazı kullanıcılar söz konusu hareketin dünya genelinde yaygın olarak kullanılan "tamam" anlamındaki işaret olduğunu savunurken, bazı kesimler ise son yıllarda aşırı sağcı gruplarla ilişkilendirilen bir sembole benzediğini öne sürdü. Son yıllarda, bu hareket beyaz üstünlüğünü (White Supremacy) simgelemek için kullanılmaya başlandığı bilinse de, hakemin hangi amaçla yaptığı belirsizliğini koruyor.

KARA BİR GEÇMİŞİ HATIRLATTI! YENİ ZELANDA KATLİAMININ ARDINDAKİ SEMBOL

Söz konusu tartışmalı el hareketi, dünya hafızasında 2019 yılının en karanlık terör eylemlerinden biriyle yer alıyor. Yeni Zelanda'daki camilere düzenlediği vahşi ve kanlı silahlı baskınlarda 50 masum insanı katleden Avustralya kökenli, aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçü terörist Brenton Tarrant, yakalanıp hakim karşısına çıkarıldığı ilk duruşmada kameralara dönerek tam olarak aynı işareti yapmıştı. Mahkeme salonunda sergilediği bu provokatif jestle ırkçı ideolojisini gözler önüne seren teröristin o görüntüsü, hafızalardaki tazeliğini koruyor.

FIFA'DAN İNCELEME

Ortaya çıkan görüntülerin ardından FIFA'nın olayla ilgili bilgi topladığı ve inceleme başlattığı iddia edildi. Kurumdan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin sosyal medyada yoğun şekilde tartışılmaya devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili İngiliz medyasından The Athletic’e konuşan FIFA kaynakları, olaydan haberdar olduklarını belirtti. FIFA’nın “Olayın farkındayız” açıklaması dikkat çekerken, Shaun Evans’a da cevap hakkı tanındığı ancak Avustralyalı hakemin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

GÖZLER FIFA'NIN KARARINDA

Yaşanan gelişmeler sonrası gözler FIFA'nın yürüteceği incelemeye çevrildi. Dünya futbolunun yönetim organının değerlendirmesinin ardından konuyla ilgili resmi bir karar açıklaması bekleniyor.