Dünya mirası adayı İzmir Tarihi Liman Kenti'ndeki "Smyrna", FPV dron ile görüntülendi

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmeye hazırlanan İzmir Tarihi Liman Kenti sınırlarındaki Antik Smyrna Kenti'nin yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine uzanan tarihi zenginliği FPV dron ile görüntülendi.

Kadifekale ile deniz arasında kurulan ve yüzyıllar boyu farklı kültürlere ev sahipliği yapan Smyrna Agorası, bazilikası, tiyatrosu ve antik su kanalıyla tarihten kesitler sunuyor.

Ticari, adli, dini, siyasi fonksiyonları bulunan, anıtların, sunakların, heykellerin bulunduğu Smyrna Agorası Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile kayda alındı.

İyon dönemi agoralarının en büyük ve iyi korunmuşu olarak kabul edilen Smyrna'nın görüntüleri, tarihi sütunları, meydanı, kazı alanı, çeşmeleri, geçitleri ile görkemli bir kentin detaylarını gözler önüne seriyor.

Antik kentin Kadifekale eteklerinde yer alan tiyatrosu da dikkati çekiyor.

Antik dünyanın gösterişli tiyatroları arasında yer alan Smyrna Tiyatrosu'na ilişkin görüntülerde tiyatro, sahne kalıntıları ve geçitler görülüyor.

Tiyatroların koruyucu tanrısı olduğuna inanılan Dionysos'a ait tarihi izler ile mitolojik varlık olan Satyros'a ait heykellerin bulunduğu alan, İzmir'e hakim bir tepeden uçsuz bucaksız manzaraya açılıyor.

- Daimi Liste için hedef 2024

Antik Smyrna'yı çevreleyen Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane ve Kadifekale ile Bayraklı'daki Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe Höyüklerinden oluşan İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine dahil olması için yürütülen çalışmalarda ise sona gelindi.

2020 yılında geçici listeye alınan kent için hazırlanan alan yönetim planı ve kalıcı liste adaylık başvuru dosyası, 15 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanlığına, daha sonra da UNESCO'ya gönderilecek.

İzmir Tarihi Liman Kenti'nin 2024 yılında UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması bekleniyor.

- Heyecanlı bekleyiş

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, AA muhabirine, İzmir'in UNESCO konusunda Türkiye'deki en şanslı bölgeler arasında yer aldığını, halen kalıcı listedeki Bergama ve Efes'e üçüncü bir bölgenin daha eklenmesi için yola çıktıklarını anlattı.

Dosyayı ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacaklarını dile getiren Ediz, "Heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. 2024 Temmuz-Ağustos dönemindeki UNESCO Değerlendirme Toplantısı'nda İzmir'in kalıcı listeye girme sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- İzmir, 8 bin 500 yıllık bir liman kenti

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy da Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından sürdürülen ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklediği kazılarda çok önemli buluntulara ulaştıklarını hatırlattı.

İzmir'in 8 bin 500 yıllık bir liman kenti olduğuna işaret eden Ersoy, "Burada Körfez'e dokunmuş, Körfez'i kucaklamış bir kentsel yerleşim var. Yeşilova Höyüğü'nden başlayarak Bayraklı Smyrna'sına ve en sonunda da Konak ilçe merkezindeki Smyrna'ya kadar hep denizle teması olmuş. Burada üretilen ürünlerin adalara, Yunanistan'a, Akdeniz coğrafyasına transferi sağlanmış ya da tam tersi hareketle bütün Akdeniz coğrafyasından İzmir'e sürekli bir emtianın taşındığını biliyoruz. Arkeolojik kazılarda bunu çok rahatlıkla gözlemliyoruz." dedi.

UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi için dosya hazırlıkları sırasında arkeolojik çalışmaları da yoğun biçimde sürdürdüklerini söyleyen Ersoy, "Sadece kültür mirasının korunması anlamında değil turizm açısından da bakıldığında UNESCO Dünya Mirası rotaları önemli. Bu rotalara insanların yoğun ilgisi var ve İzmir de bu rotalar içinde bir lokasyon olarak yer alacak." diye konuştu.

