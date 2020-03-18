"Dünya mirası" Nemrut'un yolu kar nedeniyle kapandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı'nın kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan yolunda iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonrası kapanan yolun tekrar açılması bekleniyor.

Bu arada özel araçlarıyla Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen 3 kişi, kar ve tipiden dolayı mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolda mahsur kalanları kurtardı.

Kurtarılan kişilerin fotoğraf çekmek için Nemrut Dağı'na gitmek istedikleri, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

