YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dünya Motokros Şampiyonası

Dünya Motokros Şampiyonası

03.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) ilk yarışı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam edildi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamındaki Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) birinci ayak yarışı yapıldı.

Yarış sonucunda Yeni Zelandalı Courtney Ducan birinci, Alman sporcu Larissa Papenmeier ikinci, Hollandalı Lyynn Valk ise üçüncü oldu.

Öte yandan, organizasyonda mücadele eden tek Türk kadın sporcu olan Irmak Yıldırım ise 24. sırayı aldı.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın ikinci ve son ayak yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de konuştu: (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de konuştu: (3)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu:
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıSivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:11
Öğle
12:53
İkindi
16:32
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.