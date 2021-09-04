Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler devam ediyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası mücadelesinin birinci yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği İtalyan Kiara Fontanesi, ikinciliği Yeni Zelandalı Courtney Duncan ve üçüncülüğü Belçikalı Amandine Verstappen elde etti.



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