YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Dünya Ortak Evimiz" kitabında çocukluğundaki Rize'yi anlattı

"Dünya Ortak Evimiz" kitabında çocukluğundaki Rize'yi anlattı

09.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan'ın çağrısıyla bir araya gelerek "Dünya Ortak Evimiz" kitabına kendi çevre hikayeleriyle katkıda bulunan ve çocukluk yıllarındaki köy yaşamını anlatan doğa programları yapımcısı Güven İslamoğlu: - "O zamanlar bu kadar gelişmemiştik ama mutluluğu yakalamıştık, mutluyduk, onu anlatmaya çalıştım"

İSTANBUL (AA) - GÜLSELİ KENARLI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan, 28 yerli ve yabancı çevre gönüllüsünün hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabına katkıda bulunan isimlerden doğa programları yapımcısı Güven İslamoğlu, kitapta çocukluk yıllarındaki Rize'yi anlattığını belirterek "O zamanlar bu kadar gelişmemiştik ama mutluluğu yakalamıştık, mutluyduk, onu anlatmaya çalıştım." dedi.

Okuyucuyla 1 Haziran'da buluşan "Dünya Ortak Evimiz" adlı kitapta, Emine Erdoğan öncülüğünde bir araya gelen yazarlar, yaban hayatının korunmasından, sürdürülebilir modaya, deniz ve okyanusların temizliğinden atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya değindi.

Kitabın tüm geliri, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'nın kitap için oluşturacağı "Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu"na bağışlanacak.

Kitapta yazısı bulunan isimlerden doğa programları yapımcısı Güven İslamoğlu kitapta yer alma süreci ve kaleme aldığı yazıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdiğini ve bundan dolayı proje kapsamında birçok toplantıda kendisiyle bir araya geldiklerini aktaran İslamoğlu, "Daha sonra böyle bir kitap yapılacağı söylendi ve katılıp katılmayacağımız soruldu. 'Sizin de yer almanızı isteriz' dediler. Ben de kabul ettim." dedi.

Yazısında çocukluğunu anlattığını belirten İslamoğlu, şöyle devam etti:

"Kitapta sanırım kendi hikayemin olmasını istedim. Genel sorunlardan çok kendi hikayemi yazdım. Çevreye, doğaya bakışımı, nasıl yola çıktığımı yazdım. Çocukluğumdaki Rize'yi anlattım. Rize'de doğa ile barış içinde yaşamamızı anlattım. 'Ben niye bu işe girdim?' Bunu anlatmaya çalıştım. Benim için de ilginç oldu çünkü anılarıma, o yıllara döndüm. Hatta yeni bir kitabım çıktı 'Her evde bir hikaye var' diye, o kitap için 'Kendi hikayeni yazmayacak mısın' diye sordular, ben de 'Düşünmüyorum' dedim. Ama 'Dünya Ortak Evimiz' kitabı benim hikayemin başlangıcı oldu."

- "Zorlu ama mutlu olduğumuz günlerdi"

Kendisinin çevre ve doğa hikayesinin nasıl başladığını herkesin çok merak ettiğini, bu sorunun yanıtını bu kitapta ilk defa çok net bir şekilde verdiğini dile getiren İslamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukluğumda her şey azdı ama mutluyduk, yani köy yaşantısı, babaannemin ineği sağıp sütü önüme getirmesi, onu içmem, bahçeden yiyecek toplamamız, artanları ineklere vermemiz, tavuklara vermemiz, çöp üretmememiz... Azken çok daha mutlu olduğumuzu anlatmaya çalıştım. O günleri anlattım, zorlu ama mutlu olduğumuz günlerdi, onu anlatmaya çalıştım. Devamlı gelişiyoruz, büyüyoruz ama sonucunda mutluluğu bir türlü yakalayamıyoruz. O zamanlar bu kadar gelişmemiştik ama mutluluğu yakalamıştık, mutluyduk, onu anlatmaya çalıştım."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldıİtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü, kocası ağır yaralandıMuğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü, kocası ağır yaralandı
Muş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildiMuş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildi

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Perşembe

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tamirhane Plus Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.