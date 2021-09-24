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Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda 5 madalya

24.09.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda 5 madalya

Romanya'da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde mücadele eden milli sporcular 5 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında göre, Köstence kentinde devam eden organizasyonda yıldızlarda müsabakalar yapıldı. Milli güreşçiler, 3 altın ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada erkeklerde 50 kiloda Miraç Saraç ve 60 kiloda Abdullah Toprak, altın madalya kazandı. Kızlarda ise 60 kiloda Büşra Efe altın, 40 kiloda Cansu Özer ve 70 kiloda Bükrenaz Sert gümüş madalya aldı.

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