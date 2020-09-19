Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'nin ikinci gününde Yeşilbelde, Kızlan ve Datça etaplarında yarışlar başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla start aldı.

Yarışları yerli ve yabancı turist de sabah saatlerinden itibaren bölgede demirleyen özel tekne ve yatlardan da takip etti.

Organizasyonun ikinci gününde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 31,79 kilometrelik Yeşilbelde etabında yarıştı.

Pilotların sürüş becerilerinin ön plana çıktığı çok hızlı ve teknik bölümlerden oluşan parkurlarda pilotlar, yoğun ormanlık alanda sona eren sert virajda sürüş becerilerini denedi.

Yeşilbelde etabında çok hızlı ve teknik pilotaj gerektiren bir alanda dar virajlarla karşılaşan pilotların, etaplarda zorluk çektiği görüldü.