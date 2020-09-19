YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

MUĞLA HABERLERİ  | 19.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'nin ikinci gününde Yeşilbelde, Kızlan ve Datça etaplarında yarışlar başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla start aldı.

Yarışları yerli ve yabancı turist de sabah saatlerinden itibaren bölgede demirleyen özel tekne ve yatlardan da takip etti.

Organizasyonun ikinci gününde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 31,79 kilometrelik Yeşilbelde etabında yarıştı.

Pilotların sürüş becerilerinin ön plana çıktığı çok hızlı ve teknik bölümlerden oluşan parkurlarda pilotlar, yoğun ormanlık alanda sona eren sert virajda sürüş becerilerini denedi.

Yeşilbelde etabında çok hızlı ve teknik pilotaj gerektiren bir alanda dar virajlarla karşılaşan pilotların, etaplarda zorluk çektiği görüldü.

Parkurun bir kısmı ise Marmaris'in görülmeye değer manzarasıyla benzersiz fotoğraf fırsatları sunuyor.

Datça etabın da ise 8,75 kilometrelik parkurda pilotlar otomobillerin performanslarını sergiledi.

Datça etabını tamamlayan dünyaca ünlü pilotlar daha sonra 13,15 kilometrelik Kızlan etabına devam etti. Pilotlar, bu etapta peşi sıra gelen 4 zıplama noktasında araçlarını test etti.

Kızlan etabı özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yarışların bazı bölümleri aynı zamanda helikopterden de görüntülenerek bir çok ülkede canlı yayımlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Pazartesi pazarında çalışmalar son aşamaya geliyor
Pazartesi pazarında çalışmalar son aşamaya geliyor
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı

Muğla Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:05
İkindi
16:33
Akşam
19:16
Yatsı
20:31

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Genek Eczanesi
Merkez
Muğla Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bodrum’da tefeci operasyonu
Bodrum’da tefeci operasyonu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Uyuşturucu taciri tutuklandı
Uyuşturucu taciri tutuklandı
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.