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  4. Dünya rekoru kırdığı cep telefonu koleksiyonunu Cem Yımaz’a hediye etmek istiyor

Dünya rekoru kırdığı cep telefonu koleksiyonunu Cem Yımaz’a hediye etmek istiyor

11.01.2024 10:11 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de 2 bin 800 telefon biriktirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Ekrem Karagüdekoğlu, başarısında etkili olan ünlü isim Cem Yılmaz’a, koleksiyonunu hediye etmek istiyor.

1997 yılından itibaren cep telefonu tamiri işiyle uğraşan Ekrem Karagüdekoğlu, 150 farklı modelde 2 bin 800 cep telefonunu biriktirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Televizyonda Cem Yılmaz’ın reklamlarından etkilenerek cep telefonu işine başladığını dile getiren Karagüdekoğlu, koleksiyonunun haricinde 1000 adet daha özel bir seri cep telefonu biriktirdi. Evinin odasında gözü gibi baktığı koleksiyonunun üzerine eklediği telefonlardan özel serisini Cem Yılmaz’a hediye etmek istiyor. 2021 tarihinde en çok sayıda cep telefonu biriktiren kişi olarak biriktirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Ekrem Karagüdekoğlu, önümüzdeki aylarda sayılarını yükselttiği koleksiyonu ile tekrar bir dünya rekoru kırmayı hedefliyor.

“DÜNYA REKORU KIRMIŞTIM”

1997 yılından itibaren cep telefonu tamiri ile uğraştığını dile getiren Ekrem Karagüdekoğlu, “Cep telefonu alıp satamadıklarım oluyordu. Satamadıklarımı kenara ayırıyordum. Biriktirdiğim telefonlar güzel bir görsel oluşturunca biriktirmeye devam ettim. Belirli bir sayıya ulaştıktan sonra Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istedim. 10 Aralık 2021 tarihinde 2 bin 779 adet cep telefonu ile dünya rekoru kırmıştım. Şuanda üzerine baya bir telefon ekledim. 3 bin 500 adetten fazla telefon ile bu rekoru tekrar kırmayı hedefliyorum. Her marka ve her renk bir telefon sayılıyor” dedi.

“CEM YILMAZ’A HEDİYE ETMEK İSTİYORUM”

Cep telefonu hayatıma Cem Yılmaz’ın televizyonlarda gördüğüm reklamları ile başladığını dile getiren Karagüdekoğlu, “Cep telefonu işine girmemi sağladığı için ona bir sürpriz yapmak istedim. 3 bin 500 adet cep telefonunun bulunduğu koleksiyonumun haricinde bin adet cep telefonunun bulunduğun koleksiyonumu milyonların sevgilisi Cem Yılmaz’a hediye etmek istiyorum. Kendisinin araba, saat ve tablo koleksiyonu olduğunu biliyorum. Benim cep telefonu koleksiyonumu kabul ederse çok mutlu olurum” diye konuştu.

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