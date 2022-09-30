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Dünya şampiyonu boksör Ayşe Çağırır'ın yeni hedefi Avrupa'da zirve:

30.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Avrupa Şampiyonası'nda daha önce üçüncülüğüm var. Şimdiki hedefim bunu altın madalya ile taçlandırmak"

BİLAL KAHYAOĞLU - Dünya şampiyonu milli boksör Ayşe Çağırır, daha önce üçüncü olduğu Avrupa Şampiyonası'ndan bu kez altın madalyayla dönme hedefiyle çalışıyor.

Boksa 13 yıl önce başlayan 27 yaşındaki Ayşe Çağırır, 2014 yılında Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Daha sonra istediği başarıyı yakalayamayan milli boksör, sporu bırakma noktasına geldi. Antrenörlerinin desteğiyle mayıs ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na hazırlanan Ayşe, altın madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan da altın madalya ile dönmek istiyor.

- Çağırır: "Dünya kadın boksunda isim yaptık"

İstanbul'daki bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Çağırır, AA muhabirine, 48 kiloda mücadele ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası öncesi Azerbaycan, Hollanda ve İrlanda ile ortak kamp yapacaklarını anlatan Ayşe, "Kampımız çok yoğun geçiyor. Diğer ülkelerle de karşılaşacağız. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Kariyerinde dünya şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa üçüncülüğü ve Akdeniz Oyunları ikinciliği bulunduğunu belirten Ayşe, şöyle devam etti:

"Dünya kadın boksunda isim yaptık. Avrupa'da da isim yapmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'nda 5 altın aldık ama 8-9'a neden çıkarmayalım? Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Antrenörlerime, takım arkadaşlarıma ve kendime güveniyorum. Bunun mücadelesini Avrupa Şampiyonası'nda vereceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda daha önce üçüncülüğüm var. Şimdiki hedefim bunu altın madalya ile taçlandırmak. Şimdi onun mücadelesini veriyorum. Kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çektirip dalgalandıracağım."

Çağırır, 2014 yılındaki Avrupa üçüncülüğünün ardından uzun süre başarı elde edemediğini, pes etme seviyesine geldiğini dile getirerek, "Daha sonra bir dönüm noktası yaşadım. Antrenörümüz Nazım Yiğit'in takımımıza büyük katkısı var. Ben kendimi gördüm, keşfettim. Daha önceden böyle göremiyordum. Sadece Nazım Hoca değil, diğer hocalarımızın da büyük katkısı var. Moralimiz, motivasyonumuz bozulsa bile yanımıza gelip bir baba gibi kol kanat geriyorlar. Dünya şampiyonu olmak için özel hayatımdan çok ödün verdim ve bunun karşılığını aldım." ifadelerini kullandı.

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