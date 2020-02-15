YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı

Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı

TOKAT HABERLERİ  | 15.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 31.

Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 31. yıl dönümünde memleketi Tokat’ta anıldı.
Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş’ın mezarı başında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve şampiyon güreşçinin kızı Semra Akbaş Esen’in konuşmalarının ardından mezar başında Kur’an-ı Kerim okunarak merhum Hüseyin Akbaş için dua edildi. Tokat Valisi Ozan Balcı’nın konuşmasının ardından Akbaş anısına Almus Merkez Spor Salonu’nda, 11-13 yaş grubu 154 sporcunun katıldığı “Minikler Serbest Güreş Şampiyonası” düzenlendi.

Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski başkanlara teşekkür mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski başkanlara teşekkür mektubu

Gaziantep baklavası Ukrayna’da damakları fethetti

Gaziantep baklavası Ukrayna’da damakları fethetti

Tokat Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:53
İkindi
15:47
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Tokat Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Büşra Bulut Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Erek Eczanesi
Erbaa
Hayat Eczanesi
Niksar
Şifa Eczanesi
Turhal
Sağlık Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı

Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı

Niksar ve Erbaa’da bin 598 paket kaçak sigara yakalandı

Niksar ve Erbaa’da bin 598 paket kaçak sigara yakalandı

Tokat'ta domuz avında tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi öldü

Tokat'ta domuz avında tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi öldü

Dağdan kopan kayalar ahırın üzerine düştü, çok sayıda hayvan telef oldu

Dağdan kopan kayalar ahırın üzerine düştü, çok sayıda hayvan telef oldu

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.