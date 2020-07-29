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Dünya şampiyonu Habibe Afyonlu’ya onur ödülü

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

2019 yılında Ümitler Dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Habibe Afyonlu’ya ulusal bir TV tarafından ’Onur’ ödülüne layık görüldü.Ulusal bir TV tarafından düzenlenen ‘Sporun Devleri Buluşuyor’ ödül töreninde Dünya Şampiyonu Milli judocu Habibe Afyonlu onur ödülüne layık görüldü.

2019 yılında Ümitler Dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Habibe Afyonlu’ya ulusal bir TV tarafından ’Onur’ ödülüne layık görüldü.
Ulusal bir TV tarafından düzenlenen ‘Sporun Devleri Buluşuyor’ ödül töreninde Dünya Şampiyonu Milli judocu Habibe Afyonlu onur ödülüne layık görüldü. 2019 yılında Ümitler Dünya Şampiyonası’nda sıkletinde altın madalya kazanan milli judocu Habibe Afyonlu elde ettiği bu başarısıyla, TV’nin 6. Geleneksel ‘Sporun Devleri Buluşuyor’ ödül yarışmasında ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü. Judocu Habibe Afyonlu, ÜLKE TV ekranlarından canlı yayınlanan programda; Aydın, Kütahya ve Tekirdağ Milletvekillerinden ödülünü aldı. Törende Federasyon Başkanı Sezer Huysuz da hazır bulundu.

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