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Dünya Şampiyonu Özdemir’den Başkan Topaloğlu’na destek teşekkürü

ANTALYA HABERLERİ  | 29.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Dünya Karate Şampiyonu Müşerref Özdemir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na destekleri için teşekkür etti.

Dünya Şampiyonu Özdemir’den Başkan Topaloğlu’na destek teşekkürü

Dünya Karate Şampiyonu Müşerref Özdemir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na destekleri için teşekkür etti. Ziyarette, Karate Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Aşkın Açıl, Müşerref Özdemir’in babası Tahsin Özdemir ve antrenörü Emin Akar da hazır bulundu.
Şubat ayında Finlandiya’da düzenlenecek Kumite Gençler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını aralıksız sürdüren Müşerref Özdemir, desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür etti.
Ziyarette konuşan Başkan Topaloğlu, belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Müşerref Özdemir’in Kemer’in gururu olduğunun altını çizen Başkan Topaloğlu, “Müşerref kızımız Kemer’e dünya şampiyonluğunu getirdiği zaman çok mutlu olduk ve gurur duyduk. Kendisini meclis kararıyla 50 tam altınla ödüllendirdik. Ayrıca şampiyon kızımızın adını meclis kararıyla, belediyemize Arslanbucak Sosyal Tesislerimize verdik. Müşerref’in başarılarına devam edeceğinden şüphemiz yok. Biz belediye olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Ziyarette, Başkan Topaloğlu’na karateye verdiği desteklerden dolayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ın gönderdiği teşekkür belgesi verildi.

Dünya Şampiyonu Özdemir’den Başkan Topaloğlu’na destek teşekkürü

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