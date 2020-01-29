Dünya sanatı Şubat’ta Maltepe’de buluşacak

Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Şubat ayında düzenleyeceği sanat etkinlikleriyle vatandaşları dünyanın farklı kültürleriyle, sanat ve tiyatro dünyasından sevilen isimlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Avusturya ve Türkiye’den 22 sanatçının eserlerinden oluşan “Viyana-İstanbul Kültür Sanat Buluşması” isimli sergi, Viyana’nın ardından Maltepe’de ziyaretçilerine kapılarını açacak. Maltepe Belediyesi ve İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği iş birliği ile düzenlenecek “İran Kültür Haftası”, Türkiye ve İran arasındaki kültürel-sosyal ilişkilerin gelişmesine katkı sunacak. Son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken İran sinemasından iki film gösterime girecek. “İran El Sanatları Sergisi” açılışı, İranlı sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek.

Efsane isimler tiyatro sahnesinde

Maltepeli sanatseverler şubat ayında ayrıca tiyatroya da doyacak. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu, Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo’yu, “Dali’nin Kadınları” isimli oyunuyla aynı sahnede buluşturacak. Oyunda efsane isimlere Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan hayat verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Uzlaşma” , Maltepe Belediye Tiyatrosu “Memurin Faslı”, “Deli”, Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Çırçır Sefası” isimli oyunlarıyla tiyatro izleyicisiyle buluşacak.