Dünya Sevgi Günü’nde en eski aşk şiirinin sergilendiği müzeyi gezdiler

Büyükçekmeceli 250 çocuk Dünya Sevgi Günü’nde dünyanın en eski aşk şiirinin, ilk evlilik akitlerinin sergilendiği İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. Çoğunluğu müzeyi ilk kez gezen çocuklara Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve eşi Hatice Akgün de eşlik etti. Büyükçekmece Belediyesi, ilçede eğitim gören ve okuma faaliyetlerine yoğun olarak katılan yaklaşık 250 öğrenciyi Dünya Sevgi Günü’nde İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne götürdü. Sevgililer Günü’nde MÖ. 2037-2029 yıllarında yazıldığı Yeni Sümer Dönemi’ne ait olduğu belirtilen ve Sümerce kaleme olan dünyanın en eski aşk şiirinin, ilk evlilik akitlerinin ve evlilik sözleşmesinin sergilendiği müzeyi çocuklar da dikkatle inceledi. Çoğunluğu müzeye ilk kez gelen çocuklar, geçmişten bugüne ulaşan eserler hakkında bilgi aldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de eşi Hatice Akgün ile müzeyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. Akgün, ziyaret sırasında eşine dünyanın en eski aşk şiirinin, ilk evlilik akdinin kopyalarını ve güllerden oluşan bir buketi hediye etti.

“Allah kimsenin yüreğinden sevgiyi eksik etmesin”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gençlerin eğitim ve kültür faaliyetlerine her zaman önem vermesi gerektiğini ifade etti. Herkesin sevgi dolu bir dünya için çalışması gerektiğini belirten Akgün “En çok kitap okuyan arkadaşlarımıza bir grup halinde Dünya Sevgi Günü’nde arkeoloji müzesine götüreceğiz dedik. Dünyanın ilk aşk şiirinin olduğu tableti görecekler. Dünyanın ilk evlilik akdinin olduğu tableti görecekler. Bende birkaç sene sonra müzeyi gezdim. Sevgi Günümüz kutlu olsun, Allah kimsenin yüreğinden sevgiyi eksik etmesin. Herkese sevgi dolu günler diliyorum” şeklinde konuştu.

“İlk defa geldim ve çok şaşırdım"

Arkeoloji müzesine ilk defa geldiğini ve çok ilginç bulduğunu ifade eden öğrencilerden Bahadır Turan, “Bugün müzeye geldik, içeriye girdiğimde adeta kendimi geçmişe dönmüş gibi hissettim. Arkadaşlarıma öneriyorum buraya gelmelerini, ilk defa geldim ve çok şaşırdım. Çok güzel bir yerdi” ifadelerini kullandı.

“Kardeşimle de gelmeyi düşünüyorum”

Arkadaşlarına da müzeyi ziyaret etmelerini önereceğini dile getiren ve tarihe önem verilmesi gerektiğini ifade eden Eylem Nisa Yıldız, “Buraya ilk girdiğimde çok heyecanlı hissettim. İlk defa geldiğim bir yer olduğu için ilginç hissettim. Çok beğendim arkadaş çevreme tavsiye edeceğim. Kardeşimle de gelmeyi düşünüyorum” dedi.

