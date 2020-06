Dünya Süt Günü’nde çiftçilere süt ikramı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin iş birliğinde Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında mevsimlik tarım işçileri ve çiftçilere süt ikramı yapıldı.

1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla çiftçilere süt ikramında bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, süt içimini teşvik edebilmek ve küresel salgın sürecinde her türlü zorluğa katlanan çiftçilere ve tarım işçilerine yanlarında olduklarını göstermek amacıyla süt ikramında bulunduklarını söyledi.

Gün dolayısıyla açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, “Süt tüketiminin artması, toplumda düzenli süt tüketim bilincinin yaygınlaşması hem genç nüfusumuzun gelişimi hem de ülke genelinde sağlıklı beslenmenin yaygınlaşması açısından temel oluşturuyor. Bizler, vatandaşlarımızın zararlı içeceklerden uzak durması ve süt içme alışkanlığının oluşması açısından farkındalık oluşturmak istiyoruz. Süt, sağlıklı büyüme ve gelişme için her yaşta tüketmemiz gereken temel gıda maddesidir. Her yaştan insanın, ama özellikle çocukların sağlığı için vazgeçilmez temel besin kaynağı olan süt ve süt ürünleri, beslenme değerinin yüksekliğinin yanında, vücut fonksiyonlarını düzenleyen, gelişimini sağlayan, kemik ve diş oluşumunda önemli yeri olan temel bir gıda maddesidir. Manisa Tarım İl Müdürlüğü olarak hayvan sağlığından, hayvanın tükettiği yemin güvenilirliğinden, sütün doğru koşullarda üretilip soframıza gelmesine kadar her halkasında siz tüketiciler için yılda 20.000’den fazla denetim yapmaktayız. Sizler de kaynağını, nerede, ne şekilde üretildiğini bilmediğiniz ürünleri tercih etmeyiniz. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı nesiller için süt ve süt ürünleri tüketiniz. Bu duygu ve düşünceler içerinde Dünya Süt Gününüzü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Çamköy ve Kayışlar mahallelerinde gerçekleştirilen süt ikramı etkinliğine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı, Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytekin Yaralı, Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu katıldı.