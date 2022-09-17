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"Dünya Temizlik Günü"nde tarihi Urartu Kalesi çevresinde temizlik yaptılar

17.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünya Temizlik Günü"nde tarihi Urartu Kalesi çevresinde temizlik yaptılar

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde, 17 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla gönüllüler çöp topladı.

Çevre temizliğinin önemine dikkati çekmek amacıyla Gürpınar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Belediye Meclis Üyeleri, birim amirleri, büro personelleri ve ilçe gençlik merkezi üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Tanış, şunları kaydetti:

"Hem çevre bilincinin artırılması hem de daha temiz ve yaşanılabilir bir Gürpınar amacıyla farkındalık oluşturduk. Etkinliğimize Urartulardan bize kültürel miras olarak kalan 2 bin 700 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde başladık. İlçe merkezimizdeki iki büyük caddenin de temizliğini yaparak esnaf ve vatandaşlarımız açısından farkındalık oluşturacağız. Bu anlamda daha temiz bir çevre için sahada olan temizlik personellerimize ve bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum."

Etkinlik, ilçe merkezinde yapılan temizlik çalışmalarının ardından son buldu.

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