Dünya Tiyatrolar Günü’nde ‘Macbeth’ oyunu evlere konuk oldu

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Şehir Tiyatroları, internet sitesi üzerinden tiyatro severlerle buluştu.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Perdelerimizi kapatmıyoruz” sloganıyla internet sitesi üzerinden tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatrosu, web sitesi üzerinden ilk olarak 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ‘Macbeth’ oyunu ile evlere konuk oldu. Şehir Tiyatroları, vatandaşların evde kalması gerektiği bu dönemde sosyal hayattan uzaklaşmaması adına Macbeth oyununu internet sitesi üzerinden yayınladı.

Macbeth’de 10 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir teknik kadro da görev alıyor. Oyunun müziklerini Oktay Köseoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını Cihan Yöntem ile Ufuk Aşar, dekor ve kostüm tasarımını Rabia Kip, koreografiyi Cihan Yöntem, ışık tasarımını Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy, efektini Mehmet Cebe ve ritmini Haydar Demir üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tekin Ezgütekin, Seçil Mutlu Oğuz, Zeliha Çetinkaya, Senem Akman, Ahsen Gül Ever, Çağrı Mengüç, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Nurcan Tural ve Ufuk Aşar yer alıyor.

