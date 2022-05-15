YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dünya Yaşlılık Derneğinin "Engelliler Haftası" etkinliğinde engelli bireylerin gösterileri öne çıktı

Dünya Yaşlılık Derneğinin "Engelliler Haftası" etkinliğinde engelli bireylerin gösterileri öne çıktı

15.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dernek, düzenlenen ödül töreninde, "Yabancı yatırımcı, yaşlı köyü projesi için Türkiye'ye geldi" haberi dolayısıyla AA Ekonomi Haberleri Editörlüğü Kıdemli Muhabiri Mehtap Yılmaz Özdemir'e ödül verdi

Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) ve Umut Çınarı Engelli Merkezleri tarafından, Engelliler Haftası Etkinliği ve Zamanı Tersine Kuranlar Ödül Töreni düzenlendi.

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, çok sayıda yaşlının da seyirci olarak katıldığı etkinlikte, zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelli çocukların gösterileri ilgiyle izlendi.

DÜYADER Başkanı Umut Çınar, Engelliler Haftası'nda hem engelli çocukları hem de yaşlıları bir arada ağırlamak ve onların güzel zaman geçirmelerini sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çınar, Yaşlılar Haftası'nda kaleme aldığı "Yabancı yatırımcı, yaşlı köyü projesi için Türkiye'ye geldi" haberiyle AA Ekonomi Haberleri Editörlüğü Kıdemli Muhabiri Mehtap Yılmaz Özdemir'in de ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

Plaketini alan Özdemir, "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Ödülümü, şu anda hastanede yatan babama ve ona refakat eden anneme ithaf ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı
GÜNCELLEME - Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldüGÜNCELLEME - Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finaliING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:44
Sabah
05:27
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:03
Yatsı
21:39
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.