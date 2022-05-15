Dünya Yaşlılık Derneğinin "Engelliler Haftası" etkinliğinde engelli bireylerin gösterileri öne çıktı

Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) ve Umut Çınarı Engelli Merkezleri tarafından, Engelliler Haftası Etkinliği ve Zamanı Tersine Kuranlar Ödül Töreni düzenlendi.

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, çok sayıda yaşlının da seyirci olarak katıldığı etkinlikte, zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelli çocukların gösterileri ilgiyle izlendi.

DÜYADER Başkanı Umut Çınar, Engelliler Haftası'nda hem engelli çocukları hem de yaşlıları bir arada ağırlamak ve onların güzel zaman geçirmelerini sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çınar, Yaşlılar Haftası'nda kaleme aldığı "Yabancı yatırımcı, yaşlı köyü projesi için Türkiye'ye geldi" haberiyle AA Ekonomi Haberleri Editörlüğü Kıdemli Muhabiri Mehtap Yılmaz Özdemir'in de ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

Plaketini alan Özdemir, "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Ödülümü, şu anda hastanede yatan babama ve ona refakat eden anneme ithaf ediyorum." dedi.

