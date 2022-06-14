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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

14.06.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliler, organizasyonun üçüncü gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, organizasyonun üçüncü gününde 3 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leon kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde kadınlarda 49 kiloda Bahar Kırat silkmede 86 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.

Erkekler 67 kiloda ise Alaaddin Sayın koparmada 121 kiloluk kaldırışıyla bronz, silkmede 157 kilo ile gümüş, toplamda da 278 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi. Erkekler 67 kiloda da Halil İbrahim Akbulut koparmada 122 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcular 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

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