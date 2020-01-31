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Dünyaca ünlü Emıtt fuarında Gaziantep rüzgarı esti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

24’üncü EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yer aldığı, Gaziantep’in yöresel tatları ile kültürünün ve tarihi dokusunun tanıtıldığı, Büyükşehir Belediyesi’ne ait stant, ziyaretçiler ve özel davetliler tarafından yoğun ilgi gördü.Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT Fuarı, 24’üncü kez kapılarını açtı.

24’üncü EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yer aldığı, Gaziantep’in yöresel tatları ile kültürünün ve tarihi dokusunun tanıtıldığı, Büyükşehir Belediyesi’ne ait stant, ziyaretçiler ve özel davetliler tarafından yoğun ilgi gördü.
Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT Fuarı, 24’üncü kez kapılarını açtı. Yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarda; bu yıl turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve gelecek 10 yıla damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündem maddelerini oluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi’nin standına yoğun ilgi
Anadolu’nun tanıtımı için önemli bir noktada bulunan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin standı, kentin kültürü, sanatı, tarihi ve gastronomisi hakkında ziyaretçilere rehber oldu, lezzetin başkenti Gaziantep’in yöresel tatları vatandaşlarla buluşturuldu. Kentin tanıtımı yapılarak, şehre gelmeyi planlayan turistlere yol gösterildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın (THY) kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğinde, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen 24. EMITT Fuarı’nda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektör uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konuları hakkında görüş alışverişleri yapıldı. Fuarda, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 40’a yakın destinasyon tanıtımı yer aldı. 20 ülkeden 200’ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı etkinliğe, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
Açılışta konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, EMITT’in 24 yıl önce Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirildiğini anımsatarak sektörde bulunan paydaşlarının yardımıyla dünyanın 4 büyük turizm fuarı arasına girmeyi başardığını aktardı. Dünyanın 100 ülkesinden katılımın sağlandığı fuarın Türkiye’nin kültürünü, sanatını, gastronomisini ve tarihi dokusunu tanıtması kapsamında çok önemli bir yerde durduğuna dikkati çeken Çorabatır, fuarın anadolunun tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

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