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Dünyaca ünlü futbolcu Fellaini koronavirüse yakalandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.03.2020 12:41 | Son Güncelleme

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng Taishan forması giyen Marouane Fellaini'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatın her alanını olumsuz etkileyen koronavirüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Çin'in Shandong Luneng Taishan takımında top koşturan Marouane Fellaini'nin testi pozitif çıktı.

32 yaşındaki oyuncu, salgının başlama noktası olan Çin'de bu hastalığa yakalanan ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti. Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini, İngiltere Premier Lig'de Everton ve Manchester United formalarını da terletmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Süper Ligi Marouane Fellaini koronavirüs

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